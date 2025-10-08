ΕΛΛΑΔΑ
Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε μπορείτε να τον εκδώσετε - Αναλυτικά η διαδικασία

Ο προσωπικός αριθμός σταδιακά θα αντικαταστήσει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Παράταση έως τις 5 Νοεμβρίου δόθηκε για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού από τους Έλληνες πολίτες.

Υπενθυμίζεται πως ο προσωπικός αριθμός θα αναγράφεται στις νέες αστυνομικές ταυτότητες και σταδιακά θα αντικαταστήσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.

Αρχικά, ο προσωπικός αριθμός θα αφορά κυρίως τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Ωστόσο, προβλέπεται η επέκτασή του και σε συναλλαγές με φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη για πολλαπλούς αριθμούς ταυτοποίησης.

Η μορφή του προσωπικού αριθμού είναι 12 ψηφία, με τη δομή να αποτελείται από:

  • 3 αλφαριθμητικά στοιχεία (τα 2 εκ των οποίων τα επιλέγει ο πολίτης)
  • τον ΑΦΜ του πολίτη
  • το τρίτο αλφαριθμητικό στοιχείο που προκύπτει αυτόματα (ως check digit)

Προσωπικός αριθμός: Αναλυτικά τα βήματα για την έκδοσή του

Η διαδικασία έκδοσης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  • Είσοδος στο myInfo: Οι πολίτες θα συνδέονται στην εφαρμογή myInfo μέσω των κωδικών Taxisnet.
  • Ασφαλής πρόσβαση με διπλή ταυτοποίηση: Θα χρησιμοποιείται διπλή ταυτοποίηση (OTP) για την ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα.
  • Επισκόπηση των στοιχείων στα κρατικά μητρώα: Οι πολίτες θα μπορούν να δουν τα στοιχεία τους όπως αυτά εμφανίζονται στα κρατικά μητρώα.
  • Επιβεβαίωση / διόρθωση στοιχείων: Θα έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων τους ή να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης σε περίπτωση ανακριβειών.
  • Αυτόματος συγχρονισμός μητρώων και έκδοση Π.Α.: Μετά την επιβεβαίωση ή τη διόρθωση των στοιχείων, θα γίνεται αυτόματος συγχρονισμός των μητρώων και θα εκδίδεται ο προσωπικός αριθμός.

Υπενθυμίζεται πως από τις 29 Ιουνίου 2025 για την έκδοση νέας ταυτότητας βασική προϋπόθεση αποτελεί ο προσωπικός αριθμός. Όσοι δεν προβούν στην έκδοση του ΠΑ έως τις 5 Νοεμβρίου, θα τους αποδοθεί αυτόματα υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

