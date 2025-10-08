Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε μπορείτε να τον εκδώσετε - Αναλυτικά η διαδικασία

Παράταση έως τις 5 Νοεμβρίου δόθηκε για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού από τους Έλληνες πολίτες.

Υπενθυμίζεται πως ο προσωπικός αριθμός θα αναγράφεται στις νέες αστυνομικές ταυτότητες και σταδιακά θα αντικαταστήσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.

Αρχικά, ο προσωπικός αριθμός θα αφορά κυρίως τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Ωστόσο, προβλέπεται η επέκτασή του και σε συναλλαγές με φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη για πολλαπλούς αριθμούς ταυτοποίησης.

Η μορφή του προσωπικού αριθμού είναι 12 ψηφία, με τη δομή να αποτελείται από:

3 αλφαριθμητικά στοιχεία (τα 2 εκ των οποίων τα επιλέγει ο πολίτης)

τον ΑΦΜ του πολίτη

το τρίτο αλφαριθμητικό στοιχείο που προκύπτει αυτόματα (ως check digit)

Προσωπικός αριθμός: Αναλυτικά τα βήματα για την έκδοσή του

Η διαδικασία έκδοσης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Είσοδος στο myInfo: Οι πολίτες θα συνδέονται στην εφαρμογή myInfo μέσω των κωδικών Taxisnet.

Ασφαλής πρόσβαση με διπλή ταυτοποίηση: Θα χρησιμοποιείται διπλή ταυτοποίηση (OTP) για την ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα.

Επισκόπηση των στοιχείων στα κρατικά μητρώα: Οι πολίτες θα μπορούν να δουν τα στοιχεία τους όπως αυτά εμφανίζονται στα κρατικά μητρώα.

Επιβεβαίωση / διόρθωση στοιχείων: Θα έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων τους ή να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης σε περίπτωση ανακριβειών.

Αυτόματος συγχρονισμός μητρώων και έκδοση Π.Α.: Μετά την επιβεβαίωση ή τη διόρθωση των στοιχείων, θα γίνεται αυτόματος συγχρονισμός των μητρώων και θα εκδίδεται ο προσωπικός αριθμός.

Υπενθυμίζεται πως από τις 29 Ιουνίου 2025 για την έκδοση νέας ταυτότητας βασική προϋπόθεση αποτελεί ο προσωπικός αριθμός. Όσοι δεν προβούν στην έκδοση του ΠΑ έως τις 5 Νοεμβρίου, θα τους αποδοθεί αυτόματα υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

