ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νεκρός άνδρας στο λιμάνι του Πειραιά

Οι πρώτες πληροφορίες - Απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΝΕΚΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Σορός άνδρα εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1, εντός του κεντρικού λιμένα Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, πρόκειται για 70χρονο, που ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στη θάλασσα.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αττική: Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία με θύμα ανήλικη

Ελλάδα / Αττική: Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία με θύμα ανήλικη

Ο 19χρονος ασκούσε ψυχολογική πίεση στη 17χρονη, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον εαυτό του
LIFO NEWSROOM
 
 