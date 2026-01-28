ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα – Ζήτησαν βοήθεια από κτηνιατρείο οι συγγενείς του

Το βρέφος φέρεται να υπέστη ανακοπή - Οι πρώτες πληροφορίες

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Τραγωδία με νεκρό βρέφος σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/1) στην Καλλιθέα. 

Πρόκειται για ένα κοριτσάκι επτά ημερών που άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή που υπέστη.

Το νεκρό βρέφος βρήκαν ο πατέρας και η θεία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος βρήκαν- σήμερα νωρίς το πρωί- χωρίς τις αισθήσεις του ο πατέρας του και η θεία του.

Άμεσα το μετέφεραν σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών επί 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε γεννηθεί πρόωρα και έχει ένα δίδυμο αδελφάκι.

 
 
