Μετρό: 40λεπτο μπλακ άουτ σε δύο σταθμούς προκάλεσε συνωστισμό

Διακοπή ρεύματος της τάξης των 40 λεπτών καταγράφηκε σήμερα το πρωί (18/11) σε δύο σταθμούς της Γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών, με αποτέλεσμα να μην επιβιβαστούν -σε ώρα αιχμής- δεκάδες επιβάτες.

Το μπλακ άουτ έβγαλε εκτός λειτουργίας τον «Άγιο Δημήτριο» και «Δάφνη», με το πρόβλημα να οφείλεται σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στον πρώτο σταθμό. Μετά από παρέμβαση τεχνικών, αποκαταστάθηκε η δυσκολία και δόθηκαν στην κυκλοφορία.

Επιβάτες, που βρίσκονταν στους σταθμούς του Μετρό μίλησαν στο Star για τον συνωστισμό: «Ήμουν στο τρένο, και έβγαλαν ανακοίνωση ότι θα κλείσουν, χωρίς να διευκρινίσουν το χρονοδιάγραμμα επαναφοράς λειτουργίας. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ενώ μάς είπαν ότι τα δρομολόγια πάνε μέχρι τον Άγιο Ιωάννη. Εννοείται πως οι συρμοί ήταν γεμάτοι».

«Ο Άγιος Δημήτριος και η Δάφνη ήταν κλειστοί. Καθυστερήσαμε να πάμε στη δουλειά μας» συμπλήρωσε σχετικά επιβάτης για το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο Μετρό.