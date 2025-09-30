Μαίρη Χρονοπούλου: Στο Ανθρωποκτονιών η υπόθεση θανάτου της ηθοποιού

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει την υπόθεση του θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατό της Μαίρης Χρονοπούλου, στις 6 Οκτωβρίου του 2023, η υπόθεση έχει οδηγηθεί στο Ανθρωποκτονιών, καθώς όπως εξηγεί ο δικηγόρος της σπουδαίας ηθοποιού, εξαρχής ο κύκλος της θεώρησε πως ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται πως η Μαίρη Χρονοπούλου πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της στον «Ευαγγελισμό», μετά από σοβαρό τραυματισμό που της προκάλεσε αιμάτωμα στο κεφάλι.

Το πρωί της Τρίτης μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» για τις εξελίξεις της υπόθεσης, ο φίλος και δικηγόρος της αείμνηστης ηθοποιού, Δημήτρης Χατζημιχάλης, ανέφερε αρχικά πως «οι φίλοι της Μαίρης ήταν αυτοί που πίεσαν τις Αρχές να ασχοληθούν με αυτή την περίπτωση που πραγματικά είναι αξιοπερίεργη».

«Μια διάσημη ηθοποιός να βρίσκεται τραυματισμένη και να πεθαίνει χωρίς να ασχοληθεί κανένας μαζί της. Η Μαίρη Χρονοπούλου ήταν ιδιαίτερα προσεκτική τον τελευταία καιρό, περπατούσε σιγά σιγά, οπότε αποκλείεται να έπεσε με τέτοια δύναμη που να έκανε αιμάτωμα στο κεφάλι», σημείωσε στη συνέχεια.

«Εγώ και οι φίλοι της από την πρώτη στιγμή μιλούσαμε για εγκληματική ενέργεια, διότι δεν υπήρχαν στοιχεία για το νοσοκομειακό, ούτε για την περιουσία που είχε. Δεν συνάδουν αυτά που λένε, με τον τραυματισμό της», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρουμε πώς χάθηκαν τα πράγματα αξία από το σπίτι, αυτό ήταν δουλειά της αστυνομίας. Εμείς ζητήσαμε να γίνει απογραφή νόμιμα, διορίστηκε επιτροπή. Είχε πολλά χρήματα στο σπίτι της», κατέληξε.