Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Πάνω από 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Πάρα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, σήμερα Τρίτη (16/9).
Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αθηνών-Κορίνθου, από το Δαφνί έως τα διυλιστήρια και στην Αθηνών-Λαμίας (Κηφισός) από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τη Λένορμαν.
Σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση υπάρχει σε:
- Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισού (κάθοδος)
- Αλεξάνδρας
- Μεσογείων
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Σταδίου
- Βασ. Αμαλίας
- Λ. Βουλιαγμένης
- Λιμάνι Πειραιά
- Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
- Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα)
- Βάρης-Κορωπίου
- Λ. Σχιστού
Κίνηση στους δρόμους: Δείτε live εδώ
Επίσης, μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Υπάρχουν καθυστερήσεις:
- στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας.
- στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
- 5'-10' στην έξοδο για Λαμία,
- 15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας,
- 20'-25΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 16, 2025
Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5'-10' στην έξοδο για Λαμία,
15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας,
20'-25΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/MfUYcFJ2ke