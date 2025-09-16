Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Πάνω από 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Πάρα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, σήμερα Τρίτη (16/9).

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αθηνών-Κορίνθου, από το Δαφνί έως τα διυλιστήρια και στην Αθηνών-Λαμίας (Κηφισός) από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τη Λένορμαν.

Σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση υπάρχει σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού (κάθοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λ. Βουλιαγμένης

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα)

Βάρης-Κορωπίου

Λ. Σχιστού

Κίνηση στους δρόμους: Δείτε live εδώ

Επίσης, μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Υπάρχουν καθυστερήσεις:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας. στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5'-10' στην έξοδο για Λαμία,

15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας,

20'-25΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.