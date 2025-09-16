ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Πάνω από 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Πάρα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, σήμερα Τρίτη (16/9).

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αθηνών-Κορίνθου, από το Δαφνί έως τα διυλιστήρια και στην Αθηνών-Λαμίας (Κηφισός) από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τη Λένορμαν.

Σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση υπάρχει σε:

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Λ. Κηφισού (κάθοδος)
  • Αλεξάνδρας
  • Μεσογείων
  • Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)
  • Λ. Κηφισίας (άνοδος)
  • Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
  • Βασ. Σοφίας (άνοδος)
  • Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Σταδίου
  • Βασ. Αμαλίας
  • Λ. Βουλιαγμένης
  • Λιμάνι Πειραιά
  • Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
  • Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα)
  • Βάρης-Κορωπίου
  • Λ. Σχιστού

Κίνηση στους δρόμους: Δείτε live εδώ

Επίσης, μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Υπάρχουν καθυστερήσεις:

  1. στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας.  
  2. στο ρεύμα προς Ελευσίνα:  
  • 5'-10' στην έξοδο για Λαμία,  
  • 15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας,  
  • 20'-25΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

 
 
 
