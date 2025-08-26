ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Πειραιά - Kαθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Δείτε live χάρτη με την κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα

LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η επιστροφή στην πρωτεύουσα των αδειούχων του Αυγούστου. 

Σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη, το μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στον Πειραιά εκτείνεται μέχρι και το Νέο Φάληρο στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Η κίνηση στον Πειραιά

Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση επί της Αρδηττού και στην άνοδο της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και επί της Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα.

Ομαλή είναι η κυκλοφορία μέχρι στιγμής σε Λ. Συγγρού και Λ. Μεσογείων.

Δείτε live την κίνηση εδώ.

