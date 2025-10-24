Κακοκαιρία στο Μεσολόγγι: Ξυλοκόπησαν δημοτικό υπάλληλο που βοηθούσε στις πλημμύρες

Επίθεση από δέκα, τουλάχιστον, άτομα δέχθηκε ένας χειριστής μηχανήματος του δήμου Μεσολογγίου, ο οποίος χθες κατά τη διάρκεια της πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία, εργαζόταν για να αποφράξει ένα αυλάκι το οποίο είχε γεμίσει φερτά υλικά.

Ο δημοτικός υπάλληλος στο Μεσολόγγι, κατά τη διάρκεια της εργασίας του, δέχθηκε επίθεση από δεκά, τουλάχιστον, άτομα που άρχισαν να τον ξυλοκοπούν, εκφράζοντας σύμφωνα με την ΕΡΤ, την «αγανάκτησή τους» σχετικά με την κατάσταση.

Ο χειριστής του μηχανήματος χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ χρειάστηκε να νοσηλευτεί για ένα βράδυ, καθώς είχε δεχθεί πολλά σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Σήμερα τού δόθηκε εξιτήριο.

Κακοκαιρία στο Μεσολόγγι: Πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα

Προβλήματα στην πόλη του Μεσολογγίου, αλλά και στις περιοχές του Αιτωλικού και του Νεοχωρίου προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, στο Μεσολόγγι, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 10 κλήσεις για την απάντληση υδάτων.

Παράλληλα, μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχείρησαν για την απορροή των υδάτων, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής ήταν σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας, όπου χρειαστεί.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Δήμο Μεσολογγίου, «λόγω της έντονης βροχόπτωσης αρκετά σημεία οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης αποκλείστηκαν από την Τροχαία», για αυτό ζητήθηκε από τους πολίτες, «να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους και να παραμένουν σε ασφαλή σημεία έως την ομαλοποίηση της κατάστασης».