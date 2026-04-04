Η Ιωάννα Τούνη αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα

Ελεύθερη με εισαγγελική εντολή αφέθηκε η Ιωάννα Τούνη, μετά τη σύλληψή της νωρίτερα, σήμερα, όπως είχε αναφέρει ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Υπενθυμίζεται πως η Ιωάννα Τούνη συνελήφθη μετά από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος της ο άνδρας στο βίντεο, για συκοφαντική δυσφήμιση, με αποτέλεσμα να εκκινήσει η διαδικασία του αυτοφώρου.

Η Ιωάννα Τούνη, μόλις ενημερώθηκε ότι την ψάχνουν, φέρεται να παρουσιάστηκε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου.

«Η ΕΛΑΣ πήγε έξω από το σπίτι της» συνελήφθη, δήλωσε το μεσημέρι του Σαββάτου ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ένας από τους καταδικασθέντες υπέβαλε μήνυση σε βάρος της.

Ιωάννα Τούνη: Η συνάντηση με έναν από τους καταδικασθέντες

Η Ιωάννα Τούνη είχε μια τυχαία συνάντηση το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου με τον έναν από τους ενόχους για την υπόθεση με το revenge porn βίντεο, δημοσιεύοντας στη συνέχεια ένα βίντεο του συγκεκριμένου ανθρώπου και γνωστοποιώντας παράλληλα το όνομά του.

Η influencer και επιχειρηματίας βγήκε με τους φίλους της, ωστόσο στο ίδιο μαγαζί, και μάλιστα σε διπλανή παρέα διασκέδαζε ο άνθρωπος που τράβηξε το revenge porn βίντεο, και καταδικάστηκε από το δικαστήριο.

Όπως ήταν λογικό, η Ιωάννα Τούνη δεν μπορούσε να το ανεχτεί αυτό, γι’ αυτό, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από το Instagram, ζήτησε από τους υπεύθυνους να απομακρύνουν τον άντρα αυτόν από το διπλανό τραπέζι, κάτι που δεν έγινε καθώς «είναι δημόσιος χώρος» όπως της απάντησαν και μετέδωσε η τηλεοπτική εκπομπή, με την ίδια να αναγκάζεται να αποχωρήσει.

«Σήμερα βγήκα για ποτό μαζί με την παρέα μου να γιορτάσουμε… και στη διπλανή παρέα διασκέδαζε επιδεικτικά αυτός που τράβηξε το reveng porn video…ναι! Αυτός που καταδικάστηκε με τρία χρόνια “φυλάκισης”. Φυσικά το μαγαζί δε μας χωρούσε και τους δυο! Ζήτησα πολλές φορές από τους υπεύθυνους να διώξουν αυτόν τον κακοποιό από δίπλα μου, πράγμα που δε συνέβη ποτέ! Οπότε, αποχώρησα εγώ και η παρέα μου» έγραψε σε ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» αποκαλύπτοντας ότι προσπάθησε να την αποτρέψει από τη δημοσίευση του εν λόγω βίντεο, εξηγώντας τους λόγους που δεν επιτρέπεται ακόμη να δημοσιευθούν τα στοιχεία των δυο ενόχων.

«Πρέπει να υπάρχει άδεια της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής να γνωστοποιηθούν τα όνοματά τους και τα πρόσωπά τους. Με ρώτησε η κυρία Τούνη πριν ανεβάσει το βίντεο, η δική μου νομική συμβουλή ήταν στην παρούσα φάση, εφόσον δεν το επιτρέπει η εισαγγελική εντολή, ούτε το προβλέπει ο νόμος, να μη το κάνει. Δυστυχώς αυτά είναι τα δεδομένα» είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Προσπαθώ να βρω μια διάταξη για να μπορέσει η κυρία Τούνη να πει τα ονόματά τους. Προς το παρόν δε μπορώ να το κάνω…Δεν πρέπει να είμαστε σαν αυτούς που παραβίασαν τον νόμο. Το δικαστήριο δε μας έδωσε τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματά τους. Είμαστε ακόμα σε πρωτόδικη απόφαση… Αυτό που θέλει η κυρία Τούνη είναι έστω και μια μέρα να στερηθούν την ελευθερία τους, να πει τα ονόματά τους. Δε θέλει ούτε ένα ευρώ...» πρόσθεσε.

