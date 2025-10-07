ΕΛΛΑΔΑ
Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο διανομέας που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό - «Έβρισε τη μητέρα μου» υποστήριξε

Ο διανομέας απολογήθηκε και φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 25χρονος διανομέας για την επίθεση σε οδηγό στην Ιερά Οδό.

Ο διανομέας απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Απολογούμενος ο 25χρονος φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας πως βγήκε εκτός ελέγχου και χτύπησε τον οδηγό με κλειδί όταν το θύμα έβρισε τη μητέρα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10), στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Λεωφόρο Κηφισού.

Εκεί ο οδηγός ενός ΙΧ παραβίασε κόκκινο φανάρι με αποτέλεσμα ο 25χρονος διανομέας να του επιτεθεί φραστικά και στη συνέχεια να τον τραυματίσει στο αριστερό μάτι με ένα κατσαβίδι.

Ο 40χρονος οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ιερά Οδός: «Για ένα χιλιοστό γλίτωσα το μάτι μου» λέει το θύμα της επίθεσης με κατσαβίδι

«Δε νιώθω καλά ψυχολογικά και σωματικά» ανέφερε, σε χθεσινές του δηλώσεις, το θύμα της επίθεσης με κατσαβίδι, στην Ιερά Οδό.

Μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «το μάτι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί το γλίτωσα στο χιλιοστό του χιλιοστού, μου είπε ο γιατρός. Δηλαδή για ένα χιλιοστό. Για ένα χιλιοστό του χιλιοστού γλίτωσα το μάτι μου».

«Έκανε πιο κάτω δεξιά, για να κατέβει από το μηχανάκι, για να ‘ρθει στο αμάξι, για να πλακωθούμε, δεν ξέρω τι σκεπτικό είχε. Ανέβηκε ξανά στη μηχανή και έφυγε. Και πήγε απέναντι σε ένα καφέ. Ήμουν στο φανάρι Ιερά οδό και ήρθε ανάποδα μπροστά στο αμάξι μου. Κατέβηκε από το μηχανάκι και ήρθε. Δεν το κατάλαβα εγώ ότι είχε αντικείμενο κατσαβίδι στο χέρι. Και ήρθε στο αμάξι δίπλα και μου κάρφωσε τρία κατσαβίδια. Δύο στο μάτι και ένα από τη μύτη και πέρασε μέσα στο μάτι», ανέφερε περιγράφοντας την επίθεση.

«Έβριζε, έλεγε κάτι αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ήρθε στα γρήγορα, ήρθε μπαμ μπαμ. Τι σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι. Κατευθείαν μου το κάρφωσε στα μάτια και στη μύτη», κατέληξε.

 
 
