Ιερά Οδός: «Για ένα χιλιοστό γλύτωσα το μάτι μου» λέει ο 40χρονος οδηγός μετά την επίθεση με κατσαβίδι

«Δε νιώθω καλά ψυχολογικά και σωματικά», δηλώνει το θύμα της επίθεσης με κατσαβίδι, στην Ιερά Οδό.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Λεωφόρο Κηφισού.

Εκεί ο οδηγός ενός ΙΧ παραβίασε ερυθρό σηματοδότη με αποτέλεσμα ο 25χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας να του επιτεθεί φραστικά και στη συνέχεια να τον τραυματίσει στο αριστερό μάτι με ένα κατσαβίδι.

Ο 40χρονος οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «το μάτι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί το γλύτωσα στο χιλιοστό του χιλιοστού, μου είπε ο γιατρός. Δηλαδή για ένα χιλιοστό. Για ένα χιλιοστό του χιλιοστού γλύτωσα το μάτι μου».

«Έκανε πιο κάτω δεξιά, για να κατέβει από το μηχανάκι, για να ‘ρθει στο αμάξι, για να πλακωθούμε, δεν ξέρω τι σκεπτικό είχε. Ανέβηκε ξανά στη μηχανή και έφυγε. Και πήγε απέναντι σε ένα καφέ. Ήμουν στο φανάρι Ιερά οδό και ήρθε ανάποδα μπροστά στο αμάξι μου. Κατέβηκε από το μηχανάκι και ήρθε. Δεν το κατάλαβα εγώ ότι είχε αντικείμενο κατσαβίδι στο χέρι. Και ήρθε στο αμάξι δίπλα και μου κάρφωσε τρία κατσαβίδια. Δύο στο μάτι και ένα από τη μύτη και πέρασε μέσα στο μάτι», ανέφερε περιγράφοντας την επίθεση.

«Έβριζε, έλεγε κάτι αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ήρθε στα γρήγορα, ήρθε μπαμ μπαμ. Τι σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι. Κατευθείαν μου το κάρφωσε στα μάτια και στη μύτη», κατέληξε.