ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Φωτιά στην Πάτρα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά καίει δασική έκταση στο Παναχαϊκό Όρος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά στην Πάτρα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Facebook Twitter
0

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Παναχαϊκό Όρος από την πλευρά του Άνω Καστριτσίου.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που το έσωσε τη ζωή

Ελλάδα / Λέρος: Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο το 2023, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές της Χειρουργικής Κλινικής
LIFO NEWSROOM
Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Ελλάδα / Αντιδράσεις για την απόλυση του Πάρι Ρούπου – Ανακοίνωση από την Εργατική Ομάδα Stand-up Κωμικών & Improv ηθοποιών

Η Ομάδα χαρακτηρίζει την απόλυση «επικίνδυνο προηγούμενο» που, όπως υποστηρίζει, «νομιμοποιεί τον εργοδοτικό έλεγχο στις ζωές των εργαζομένων εκτός εργασίας»
LIFO NEWSROOM
«Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ελλάδα / «Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ο κωμικός αναφέρει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά όσων υποκίνησαν την επίθεση μίσους εις βάρος του, ενώ ευχαρίστησε συναδέλφους και καλλιτέχνες για τη δημόσια στήριξή τους
LIFO NEWSROOM
 
 