Φωτιά στην Πάτρα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Παναχαϊκό Όρος από την πλευρά του Άνω Καστριτσίου.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.