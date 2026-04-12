Ευκαρπία Θεσσαλονίκης: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 64χρονου σε ρέμα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετωπίσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σχετικά με τον νεκρό 64χρονο στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε -σε ρέμα- με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.

Ο 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ σε βάρος του 42χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες του Μ. Σαββάτου, ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός από διερχόμενο άτομο, κάτω από γεφυράκι πλησίον ρέματος, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Ευκαρπία Θεσσαλονίκης: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον νεκρό 64χρονο

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε συντριπτικές κακώσεις στην περιοχή του κεφαλιού, ενώ από την νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από θλών όργανο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι, η δολοφονία του 64χρονου έλαβε χώρα μέσα στο σπίτι του, και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και ευρημάτων, καθώς και από τις επακόλουθες ενέργειες αστυνομικών του Γραφείου κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εντοπίστηκε άμεσα ο 42χρονος κατηγορούμενος.

Ακολούθως, η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση πιστοποιήθηκε από τη συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από τις επιτόπιες εργαστηριακές εξετάσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την ανεύρεση αντικειμένων στην κατοχή του που συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και από την ιατροδικαστική του εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.