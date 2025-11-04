ΕΛΤΑ: Προς παραίτηση ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας, εν αναμονή ανακοινώσεων για το νέο πλαίσιο λειτουργίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κυβερνητικό θρίλερ γύρω από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), με το Μέγαρο Μαξίμου να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά το κύμα αντιδράσεων για το κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων και τις έντονες πιέσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της σύσκεψης βρίσκεται η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, η οποία φέρεται να έχει τεθεί ήδη στη διάθεση του Υπερταμείου, στο οποίο υπάγεται η εταιρεία. Το ενδεχόμενο αποχώρησής του αναμένεται να επιβεβαιωθεί επισήμως εντός της ημέρας.

Η κυβερνητική κινητοποίηση έρχεται λίγες ώρες πριν από την κοινή συνεδρίαση των επιτροπών της Βουλής στις 13:00, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο λειτουργίας και αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, αλλά και να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκαλέσει πολιτική κρίση και εσωκομματική δυσφορία.

Κυβερνητική ενόχληση και παραδοχή κακών χειρισμών

Η χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών της ΝΔ, του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ εξελίχθηκε σε οξεία αντιπαράθεση, με πολλούς βουλευτές να μιλούν για έλλειψη ενημέρωσης και κακή διαχείριση της αναδιάρθρωσης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ πως «μια ορθολογική, αναπόφευκτη απόφαση εφαρμόστηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο», προσθέτοντας ότι η διοίκηση όφειλε να έχει εκπονήσει και ανακοινώσει εγκαίρως ένα σχέδιο με σαφές χρονοδιάγραμμα για να μην αιφνιδιαστούν οι τοπικές κοινωνίες.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι κρατική ενίσχυση των ΕΛΤΑ από τον προϋπολογισμό απαγορεύεται βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, υπονοώντας ότι η επιχείρηση πρέπει να επιβιώσει μέσα από ιδία κεφάλαια και λειτουργική αναδιάρθρωση.

Ανακοινώσεις από τον Παύλο Μαρινάκη

Περίπου την ίδια ώρα με τη συνεδρίαση στη Βουλή, στις 13:30, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα παρουσιάσει το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΤΑ και τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η συνέχιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.

Η πολιτική κρίση γύρω από τα ΕΛΤΑ εξελίσσεται πλέον σε ζήτημα κυβερνητικής αξιοπιστίας, με το Μαξίμου να επιχειρεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη βουλευτών και πολιτών, ενόψει και των αποφάσεων για το μέλλον της εταιρείας.