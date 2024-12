Έκρηξη στη Χάγη: Έλληνας μηχανικός, πατέρας τριών παιδιών, ανάμεσα στα θύματα

Ένας Έλληνας μηχανικός, πατέρας 3 παιδιών, είναι μεταξύ των θυμάτων της έκρηξης σε πολυκατοικία στη Χάγη.

Ο 44χρονος Βίκελ Καμπεράι ζούσε τα τελευταία δύο χρόνια στη Χάγη, ενώ η σύζυγός του με τα τρία τους παιδιά έμεναν στην Αθήνα. Την απώλειά του επιβεβαίωσε στη LiFO το υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας πως οι ολλανδικές αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το συμβάν.

Ο 44χρονος αφήνει πίσω τη σύζυγό του και τα τρία μικρά παιδιά τους, ένα αγοράκι 7 μηνών, ένα κοριτσάκι 6 ετών και ένα αγόρι 10 ετών. Η σύζυγός του Μαρία Αποστολάκη μίλησε στους NL Times την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας το γεγονός, μιλώντας για έναν άνθρωπο ευγενικό, έναν ενθουσιώδη πατέρα που ήταν πολύ χαρούμενος για τη νέα του ζωή στην Ολλανδία, όπου σχεδίαζε σύντομα να μεταφέρει και την οικογένειά του.

«Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό;» αναρωτήθηκε η γυναίκα, ξεσπώντας σε κλάματα. Παρακολούθησε τις ειδήσεις για την καταστροφή από το σπίτι της και αγωνιούσε, καθώς έμαθε πως η διπλή έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε είχαν συμβεί στο Tarwekamp, στη Χάγη, όπου ζούσε ο σύζυγός της.

«Ήταν σαν να έβλεπα ταινία. Απλώς δεν ήταν αληθινό», συνέχισε η ίδια. Όλη την ώρα, τα παιδιά ρωτούσαν συνεχώς «αν ζει ο μπαμπάς τους» και γιατί δεν μπορούσαν να τον καλέσουν. Ταραγμένη, η Μαρία Αποστολάκη διηγήθηκε πώς ένιωθε αβοήθητη και δεν ήξερε τι να τους πει. Η αγωνία της επιδεινώθηκε από την αίσθηση ότι κρατούνταν στο σκοτάδι από τις ολλανδικές αρχές καθώς συνεχίζονταν οι προσπάθειες έρευνας.

Μόλις το βράδυ της Δευτέρας η Μαρία Αποστολάκη επιβεβαίωσε ότι ο σύζυγός της δεν θεωρούνταν πλέον αγνοούμενος και ότι ήταν ένα από τα θύματα που σκοτώθηκαν στο περιστατικό. Αναγνωρίστηκε αφού ένα μέλος της οικογένειας παρείχε δείγμα DNA στις ολλανδικές αρχές που ερευνούσαν το γεγονός, είπε στους NL Times.

Ο Καμπεράι μετακόμισε από την Ελλάδα στην Ολλανδία τον Αύγουστο του 2022, λίγους μήνες αφότου ήρθε σε επαφή μαζί του ένας υπεύθυνος προσλήψεων μιας εταιρείας και του προσέφερε δουλειά. Ο πολιτικός μηχανικός ήταν ενθουσιασμένος για το ενδεχόμενο να χτίσει μια καλύτερη ζωή για την οικογένειά του στη Χάγη, μετά από μια δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και στη συνέχεια λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Σκεφτόμασταν όλοι μαζί να πάμε εκεί έξω για μια καλύτερη ζωή, καλύτερα σχολεία και επειδή -σκεφτόμασταν- δεν υπάρχει πραγματικά βία. Κι όμως ζούμε τόσα χρόνια στην Ελλάδα, και δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι ειρωνικό», είπε η γυναίκα, πριν σταματήσει να μιλά ξανά στην εφημερίδα, για να ανακτήσει την ψυχραιμία της.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες στο πανεπιστήμιο. Ο σύζυγός της είχε διπλή υπηκοότητα, ελληνική και αλβανική. Ζούσε στην Ελλάδα από όταν ήταν επτά ετών, μέχρι που μετακόμισε στη Χάγη. Η Μαρία γεννήθηκε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς και ζει επίσης στην Ελλάδα από παιδί.

«Ήταν ερωτευμένος με την Ολλανδία. Του άρεσαν όλα, τα πάντα σχετικά με τη χώρα», είπε. «Προσπαθούσε να με πείσει να μετακομίσω εκεί, αλλά για κάποιο λόγο δεν ήθελα να πάω ακόμη». Η γυναίκα είπε πως δεν είναι θρησκευόμενη και δεν πιστεύει στη μοίρα, αλλά το ένστικτό της, της έλεγε ότι δεν ήταν σωστό να μετακομίσει εκεί.

The Hague in the Netherlands has become a war zone as a result of rioting by East African illegals. Open borders have disastrous consequences. pic.twitter.com/tqrUfjCoC9

Η ίδια είπε ότι θέλησε να μιλήσει στην εφημερίδα για την απώλειά της, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους και τους ερευνητές να μάθουν ότι ο σύζυγός της ήταν ένας καλός άνθρωπος και ότι ποτέ δεν έκανε τίποτα για να του αξίζει ένας τόσο βίαιος και τραγικός θάνατος. Παρακάλεσε τους ανθρώπους «να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά τους, γιατί όλα μπορούν να χαθούν σε μια στιγμή».

Καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσει τη ζωή της ως μονογονεϊκή οικογένεια και προσπαθεί να παραμείνει υποστηρικτική στα παιδιά της, παρόλο που η κατάσταση είναι τόσο ξαφνική και καταστροφική για αυτά. «Μακάρι να επικρατήσει η δικαιοσύνη και θα μάθουμε ποιος το έκανε αυτό στην οικογένειά μας», έγραψε.

Η ποινική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τις εκρήξεις και τη φωτιά. Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης, αλλά η γενική εισαγγελέας δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες Κυριακή ότι υπάρχουν ενδείξεις, τις οποίες δεν εξήγησε, σύμφωνα με τις οποίες επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Παρόλα αυτά, η Μαρία λέει: «Δεν έχω κανένα μίσος για κανέναν. Απλώς θέλω να μάθω την αλήθεια. Τα παιδιά μου αξίζουν να μάθουν τι συνέβη στον πατέρα τους».

Let us light a candle for the people and animals impacted by the devastating explosion in The Hague. Our hearts go out to everyone affected—wishing you strength and comfort during this unimaginable time. 🫂#TheHague#Tarwekamp



pic.twitter.com/zfpFCiafT6