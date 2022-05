Το ΕΚΠΑ υποδέχεται Αμερικανούς σπουδαστές για το «Voyage into Greek Civilization»

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) «ανοίγει» τις πόρτες του σε Αμερικανούς σπουδαστές μέσω του θερινού εκπαιδευτικού προγράμματος «Voyage into Greek Civilization».

Το πρόγραμμα λειτουργεί για πρώτη φορά και είναι προϊόν συνεργασίας του αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece (BAAG) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας), του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Boston University (BU Philhellenes) και του Study in Greece (SIG).

Στο εν λόγω θερινό πρόγραμμα, το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης συνεργάζεται για πρώτη φορά με ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.

Όπως εξήγησε ο γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Γιάννης Χρυσουλάκης, το πρόγραμμα «Voyage into Greek Civilization», θα παράσχει στους Αμερικανούς σπουδαστές την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, στις πανεπιστημιακές αίθουσες αλλά και σε μουσεία και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ