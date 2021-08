Η φωτογραφία μίας γυναίκας που φιλάει ένα άλογο στη δίνη της φωτιάς που καίει ανεξέλεγκτη στην Βαρυμπόμπη, απεικονίζει τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν τα ζώα στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

Μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυνσης των αλόγων ενώ την ίδια ώρα γίνεται και προσπάθεια συγκέντρωσής εκείνων, που κατάφεραν να διαφύγουν από ιππικούς ομίλους για να αποφύγουν τον κίνδυνο.

Αρκετά από αυτά στη συνέχεια εθεάθησαν να τρέχουν ελεύθερα, ακόμα και μέσα στην πλατεία της Βαρυμπόμπης.

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διευθύντρια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, Λίλιαν Ντιντή, ήδη έχουν μεταφερθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκοπούλου περίπου 200 άλογα και δεκάδες άλλα βρίσκονται μέσα σε φορτηγά αλόγων και είναι καθ' οδόν.

Το έργο της μεταφοράς είναι δύσκολο καθώς κλείνουν συνεχώς οι δρόμοι κι έτσι η Ομοσπονδία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν για παράδειγμα άλογα σε φορτηγά που δεν μπορούν να διασχίσουν την Κύμης που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο Δεκελείας και πρέπει να πάνε μέσα από Αχαρνές, από Μενίδι.

»Ελπίζουμε σήμερα το βράδυ να ολοκληρωθεί η μεταφορά των αλόγων στο Μαρκόπουλο», εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Ντιντή.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια περισυλλογής των ελεύθερων αλόγων. Ήδη, έχουν ειδοποιηθεί και έχουν προσεγγίσει και διασώσει κάποια άλογα και ταυτόχρονα η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, απευθύνει έκκληση σε όποιους πολίτες βλέπουν ένα ελεύθερο άλογο να καλούν στο τηλέφωνο 22990-49350 προκειμένου να στέλνεται φορτηγό μεταφοράς ζώων καθώς και κάποιος ειδικός για να γίνεται η περισυλλογή του ζώου.

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Ντιντή τα άλογα μόλις φτάσουν στο Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκοπούλου δέχονται την φροντίδα κτηνιάτρων και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματισμένα άλογα.

Για την απομάκρυνση των αλόγων που βρέθηκαν σε κίνδυνο έγινε μεγάλη κινητοποίηση λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Στέλιος Σταυρουλάκης του Αθλητικού Κέντρου Ιππασίας Βαρυμπόμπη.

Σχετική ανακοίνωση για την περισυλλογή τυχών ελεύθερων αλόγων έγινε και με σχετική ανάρτηση στο facebook .

