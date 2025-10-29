Αρναούτογλου: Σε 9 περιοχές οι ελάχιστες θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από το μηδέν

Πτώση των ελάχιστων θερμοκρασιών σε υπό του μηδενός επίπεδα καταγράφει σε ανάρτησή του για τον καιρό ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου αποτυπώνοντας την αλλαγή του καιρού, έως και -7 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στο Βαθύσταλο Παρνασσού, ενώ κάτω από το μηδέν έπεσε ο υδράργυρος σε εννέα ακόμα περιοχές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου για τον ψυχρό καιρό και τις ελάχιστες θερμοκρασίες:

«Το Νεοχώρι Χαλκιδικής: Το μικροκλιματικό παράδοξο της βόρειας Ελλάδας, με τιμές που θυμίζουν ορεινά κέντρα της Πίνδου! Φίλες και φίλοι καλημέρα! Πολύ ενδιαφέρον το σημερινό δείγμα ελάχιστων θερμοκρασιών. Δείχνει ξεκάθαρα την έντονη τοπική διαφοροποίηση και τη σημασία του μικροκλίματος στη διαμόρφωση των ελαχίστων τιμών.

Το Βαθύσταλο Παρνασσού στα 1700 μέτρα, με -7 βαθμούς, παρουσίασε την πιο χαμηλή τιμή σήμερα το πρωί λόγω της μορφολογίας της περιοχής. Πρόκειται όμως για Δολίνη, μια φυσική λεκάνη όπου ο ψυχρός, βαρύτερος αέρας κατακάθεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκλωβιζόμενος κοντά στο έδαφος. Σε συνθήκες άπνοιας και καθαρού ουρανού, όπως σήμερα, το φαινόμενο θερμοκρασιακής αναστροφής είναι έντονο και οδηγεί σε πολύ χαμηλές ελάχιστες, συχνά χαμηλότερες ακόμη και από κορυφές χιονοδρομικών κέντρων της περιοχής.

Το Νεοχώρι Χαλκιδικής, με -1,1 βαθμό, είναι εξίσου εντυπωσιακό. Παρά το σχετικά χαμηλό υψόμετρο (περίπου στα 500 μέτρα) και την σχετική εγγύτητα στη θάλασσα, εμφανίζει συχνά θερμοκρασίες αντίστοιχες ή και χαμηλότερες από το Νευροκόπι ή τη Φλώρινα. Η κοιλάδα του Νεοχωρίου έχει εσωτερικό ανάγλυφο και καλή απομόνωση από θαλάσσιες ροές, λειτουργώντας σαν μικρή παγίδα ψύχους.

Η σημερινή κατανομή αποδεικνύει πως τα τοπικά ανάγλυφα και τα μικροκλιματικά χαρακτηριστικά, όπως κοιλάδες, δολίνες, απομόνωση και μορφή εδάφους, μπορούν να καθορίσουν τη θερμοκρασία περισσότερο από το υψόμετρο καθαυτό. Το Βαθύσταλο παραμένει ο πρωταθλητής των ελαχίστων θερμοκρασιών λόγω της δολίνης, ενώ το Νεοχώρι Χαλκιδικής ξεχωρίζει ως μικροκλιματικό παράδοξο της βόρειας Ελλάδας, με τιμές που θυμίζουν ορεινά κέντρα της Πίνδου».