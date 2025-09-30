ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

Οι φορείς που τους εκπροσωπούν καλούν σε συγκεντρώσεις

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου 2025 συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καλώντας παράλληλα σε μαζική παρουσία στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι φορείς που τους εκπροσωπούν δίνουν ραντεβού σε διαφορετικά σημεία:

  • Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) ορίζει προσυγκέντρωση στις 9:30 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος, με κατεύθυνση τα Προπύλαια όπου στις 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση που στηρίζει το κάλεσμα του ΠΑΜΕ.
  • Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, στο πλαίσιο του καλέσματος ΑΔΕΔΥ–ΓΣΕΕ, ενώ στο ίδιο σημείο δίνει ραντεβού και το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ.

Η ΕΙΝΑΠ γνωστοποίησε τη συμμετοχή της στην απεργία, χωρίς να τοποθετείται σε ποια από τις συγκεντρώσεις θα συμμετάσχει.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ένωση Τραυματιοφορέων τονίζει: «Όλοι και όλες την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στην πανελλαδική 24ωρη απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις».

