Αγρίνιο: 50χρονη κατέληξε στα χέρια διασωστών του ΕΚΑΒ - Έφτασαν στο σπίτι της με ΙΧ

Κάτοικος στην Κυπάρισσο Αγρινίου βρήκε τραγικό θάνατο, έπειτα από έντονη αδιαθεσία.

Πρόκειται για μια γυναίκα, 50 ετών, η οποία βρισκόταν στο σπίτι της και ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της. Αφού έγινε αντιληπτή γείτονες και συγγενείς κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, στη διαδρομή προς το σπίτι της 50χρονης, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βγήκε εξετράπη της πορείας του, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς. Έτσι οι διασώστες κατόρθωσαν να φτάσουν στο σπίτι της γυναίκας με ένα διερχόμενο ΙΧ, έχοντας μαζί τους απινιδωτή και τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό.

Παρά τις προσπάθειές τους, η 50χρονη γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.