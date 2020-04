Τριπλό θεραπευτικό σχήμα με χλωροκίνη, κολχικίνη και μια φορά την ημέρα αζιθρομυκίνη εξετάζουν Έλληνες γιατροί για περιστατικά κορωνοϊού.

Στη μελέτη GRECCO-19 (The Greek study in the Effects of Colchicine in COVID-19 complications prevention) για την προστασία της καρδιάς από τον κορωνοϊό έχουν ενταχθεί ήδη περισσότεροι από 10 ασθενείς από νοσοκομεία της Αθήνας, σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιλογή ασθενών από νοσοκομεία της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως με έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η μελέτη GRECCO-19 είναι η ελληνική ερευνητική πρόταση στην παγκόσμια προσπάθεια για αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου COVID-19.

Σε ότι αφορά τη μελέτη, ο κ. Γεράσιμος Σιάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της επιστημονικής ομάδας, με δηλώσεις του στο Πρώτο Θέμα, ανέφερε ότι τόσο οι ασθενείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο δείγμα όσο και οι υπόλοιποι που συμπεριληφθούν «είναι άτομα που νοσηλεύονται με νόσο COVID-19, με ήπια σχετικά συμπτωματολογία, αλλά που χρήζουν νοσηλείας και λαμβάνουν ήδη χλωροκίνη και αζιθρομυκίνη. Τώρα λοιπόν θα λάβουν και κολχικίνη, όσοι έχουν ήδη γνωστή καρδιαγγειακή νόσο ή όσοι έχουν αρχίσει να έχουν ενδείξεις ότι επηρεάζεται ο καρδιακός μυς. Κατά κανόνα οι τελευταίοι είναι όσοι έχουν παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακό νόσημα, όπως υπέρταση, ή σακχαρώδη διαβήτη».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το τριπλό θεραπευτικό σχήμα έχει προβλεφθεί να δίδεται ως εξής: δύο φορές την ημέρα χλωροκίνη και κολχικίνη και μια φορά την ημέρα αζιθρομυκίνη, ενώ οι γιατροί, συνυπολογίζοντας την κλινική εικόνα των ασθενών θα πραγματοποιούν καθημερινά ή κάθε δεύτερη ημέρα βιοχημικό εργαστηριακό έλεγχο ώστε να έχουν πλήρη εικόνα της αποτελεσματικότητας ή μη της θεραπείας. Σύμφωνα με τον κ. Σιάσο, βασικές παράμετροι αξιολόγησης είναι αν υποχωρεί η φλεγμονή, πως επηρεάζεται η λειτουργία του μυοκαρδίου και ο κορεσμός του οξυγόνου. Παράλληλα ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι το θεραπευτικό σχήμα θα συμβάλει σε ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών, μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο και σε αποτροπή της διασωλήνωσης και νοσηλείας σε ΜΕΘ.

Η προσθήκη της κολχικίνης στο θεραπευτικό σχήμα για τη νόσο COVID-19, συνδυαστικά με τον συνδυασμό χλωροκίνης και αζιθρομυκίνης, έγινε από πολυπληθή ομάδα γιατρών πολλών ειδικοτήτων, υπό τον καθηγητή Καρδιολογίας Σπύρο Δευτεραίο. Η έρευνα έχει στόχο να διερευνήσει την πιθανότητα αντιμετώπισης ή/και πρόληψης των δυσμενών επιπλοκών της COVID-19 σε ότι αφορά στην καρδιά. Σημειώνεται ότι άλλες τρεις μελέτες για την κολχικίνη διενεργούνται εκτός Ελλάδας, σε Καναδά, Ιταλία και Λατινική Αμερική.

Με πληροφορίες από εφημερίδα Πρώτο Θέμα