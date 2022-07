Τζόνι Μίτσελ: Η πρώτη ολοκληρωμένη live εμφάνισή της στη σκηνή μετά από 20 χρόνια

Η Τζόνι Μίτσελ έδωσε την πρώτη της ολοκληρωμένη live συναυλία μετά από 20 χρόνια στο φεστιβάλ του Newport.

Η 78χρονη εμφανίστηκε μαζί με την μουσικό της κάντρι και φίλη της Μπράντι Καρλίλ στο φεστιβάλ, όπου και ερμήνευσαν κλασικά κομμάτια της Μίτσελ, όπως το A Case of You, το Both Sides Now και το Big Yellow Taxi.

Μαζί με την Μίτσελ και την Καρλίλ, που έχει διασκευάσει το άλμπουμ της Μίτσελ από το 1971 Blue, εμφανίστηκαν οι Marcus Mumford, Wynonna Judd, Blake Mills, Jess Wolfe και Holly Laessig του συγκροτήματος Lucius, και οι συνεργάτες της Μίτσελ από την μπάντα της, Phil και Tim Hanseroth και Celisse Henderson.

Ήταν μία live εκδοχή από τις ιδιωτικές βραδιές «Joni Jam», τις οποίες διοργάνωνε η Μίτσελ στο σπίτι της στο Λος Άντζελες τα τελευταία χρόνια με τους Έλτον Τζον, Μπόνι Ράιτ και Χέρμπι Χάνκοκ.

«Μόλις συνειδητοποίησα, πως η Τζόνι είναι άτομο με το λιγότερο άγχος εδώ πάνω», είπε η Καρλίλ απευθυνόμενη στο πλήθος.

Εκτός από διασκευές δικών της τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένων των Carey, Amelia και Circle Game, το συγκρότημα κάλυψε επίσης τα Summertime, Why Do Fools Fall in Love του Frankie Lymon και Love Potion No 9.

Η τελευταία ζωντανή εμφάνιση της Μίτσελ ήταν στο Wiltern στο Λος Άντζελες στις 13 Νοεμβρίου 2002. Τελευταία φορά είχε εμφανιστεί στο φολκ φεστιβάλ του Νιούπορτ το 1969.

Το 2015 διαγνώστηκε με ανεύρυσμα εγκεφάλου και έκτοτε η Μίτσελ επιστρέφει σταθερά στη δημόσια ζωή. Ήταν παρούσα σε μια συναυλία- αφιέρωμα για τον εορτασμό των 75ων γενεθλίων της το 2018 και εμφανίστηκε στη σκηνή ενώ μουσικοί έπαιζαν το Big Yellow Taxi με εκείνη να σβήνει τα κεριά στην τούρτα γενεθλίων της.

Για να γιορτάσει την 50ης επετείου του Blue τον Ιούνιο του 2021, η Μίτσελ μοιράστηκε ένα βίντεο ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για την αγάπη που έδειξαν σε ένα άλμπουμ που αρχικά «δέχτηκε πολλή κριτική». Τότε είχαν πει ότι οι ειλικρινείς της στίχοι ήταν αναξιοπρεπείς.

Εμφανίστηκε στο γκαλά του Kennedy Centre Honours τον Δεκέμβριο του 2021 όπου ήταν μεταξύ αυτών που έλαβαν βραβείο. Τον Απρίλιο, η Μίτσελ ονομάστηκε πρόσωπο της χρονιάς από τη MusiCares και παραβρέθηκε στην τελετή.

Η μουσικός ετοιμάζει μια σειρά αρχειακών εκδόσεων με demo, υλικό που δεν είχε ακουστεί στο παρελθόν και εξώφυλλα. Το πρώτο, Joni Mitchell Archives Vol 1: The Early Years (1963–1967), κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2020 και περιείχε μια σπάνια νέα συνέντευξη του Cameron Crowe.

Τον Ιανουάριο, αφαίρεσε τον κατάλογο των κομματιών της από το Spotify σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Νιλ Γιανγκ, ο οποίος ανάγκασε τη διοίκηση και την εταιρεία του να αφαιρέσει τη μουσική του από την πλατφόρμα ροής, δεδομένης της υποστήριξής της στον Joe Rogan.

Το podcast του παραγωγού έχει επικριθεί από τους γιατρούς για διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με τον Covid-19 και τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού.

«Ανεύθυνοι άνθρωποι διαδίδουν ψέματα που κοστίζουν σε ανθρώπους τη ζωή τους», είπε η Μίτσελ. «Είμαι αλληλέγγυα με τον Νιλ Γιανγκ και τις παγκόσμιες επιστημονικές και ιατρικές κοινότητες για αυτό το θέμα».

Tο set list που έπαιξε στην εμφάνισή της:

Carey

Come in from the Cold

Help Me

Case of You

Big Yellow Taxi

Just Like This Train

Why Do Fools Fall in Love

Amelia

Love Potion No 9

Shine

Summertime

Both Sides Now

The Circle Game

Με πληροφορίες του Guardian