«Τρίγωνο της Θλίψης»: Open air πρεμιέρα στην παραλία της Χιλιαδούς - Αφιερωμένη στη μνήμη της Charlbi Dean

Παγκόσμια πρώτη προβολή της ταινίας «Τρίγωνο της Θλίψης» του Ruben Östlund έγινε το βράδυ της Δευτέρας στην παραλία Χιλιαδού της Εύβοιας, σε ένα μαγευτικό σκηνικό δίπλα στο κύμα και κάτω από τα αστέρια.

Η τοποθεσία της πρεμιέρας της βραβευμένης με τον Χρυσό Φοίνικα του Καννών ταινίας μόνο τυχαία δεν ήταν καθώς εκεί έγιναν τα γυρίσματα το καλοκαίρι του 2021.

Magical evening yesterday on #Evia island for the Greek avant premiere of Swedish Palme d’Or winning director Ruben Östlund’s film “Triangle of Sadness”. Screening on the actual beach where the film was 🎥! Greek-Swedish 🇬🇷🇸🇪 cultural collaboration at its best! #palmedor pic.twitter.com/bUyKuu6dil