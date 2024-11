Το μεσημέρι της Κυριακής 10 Νοεμβρίου 2024, απονεμήθηκαν τα βραβεία του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστές τους δημιουργούς και τους ήρωες των ταινιών τους.

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλωσόρισε το κοινό αποτίνοντας παράλληλα φόρο τιμής στον Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή λίγες ώρες πριν. «Χθες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η είδηση που όλοι φοβόμασταν μεταδόθηκε αστραπιαία σε όλη τη Θεσσαλονίκη: ο Κυρ-Γιάννης δεν είναι πια μαζί μας. Μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες των ημερών μας, ένας άνθρωπος χαρισματικός, πρωτοπόρος και αντισυμβατικός άφησε την τελευταία του πνοή στην πόλη που αγάπησε», ανέφερε αρχικά ο κ. Ανδρεαδάκης.

«Έζησε τη ζωή του στο έπακρο, στα όρια, στο φουλ και δεν ήταν ποτέ στο περίπου. Ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν πάντα στο ακριβώς. Είχαμε την τύχη και την ευλογία να τον ζήσουμε, να τον έχουμε μαζί μας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μας βοήθησε, μας υποστήριξε, ακούγαμε τις πάντα σοφές συμβουλές του, πορευτήκαμε μαζί του και τον αγαπήσαμε [...]. Ένα φωτεινό πνεύμα, ένα καθάριο βλέμμα, μια ατρόμητη φωνή. Σε τιμούμε κυρ Γιάννη, σε θαυμάζουμε, σε κουβαλάμε πάντα μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για όλα!», ολοκλήρωσε εμφανώς συγκινημένο.

«Καλησπέρα σας, καλωσήρθατε στην απονομή των βραβείων και διακρίσεων του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και ευχαριστούμε όλους όσοι μας στήριξαν. Το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τους χορηγούς μας και φυσικά τον κόσμο του Φεστιβάλ. Τη Διοίκηση, τους εργαζόμενους και τους εθελοντές», ανέφερε από την πλευρά του ο συντονιστής του ελληνικού προγράμματος, Βασίλης Τερζόπουλος, ενώ στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Ελένη Δουνδουλάκη.

«Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες στη Θεσσαλονίκη, χτυπάει δυνατά η καρδιά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ενός από τους σημαντικότερους και ιστορικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας μας. Ενός θεσμού-σημείο αναφοράς για την πόλη που συγκεντρώνει, όπως είπα και πριν, το διεθνές ενδιαφέρον. Ενός Φεστιβάλ που προβάλλει και προωθεί συστηματικά τον ελληνικό κινηματογράφο, που δίνει βήμα σε νέους δημιουργούς, που φέρνει κοντά και διασυνδέει τα μέλη της κινηματογραφικής κοινότητας», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Δουνδουλάκη.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν στο 65ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες ανερχόμενων δημιουργών.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Κωνσταντίνος Κοντοβράκης (παραγωγός)

Ντενί Κοτέ (σκηνοθέτης)

Σάρα Ντράιβερ (σκηνοθέτρια & παραγωγός)



Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος - Θόδωρος Αγγελόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στην ταινία:



Καλές γιορτές του Σκάνταρ Κόπτι



«Το βραβείο για την Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους “Χρυσός Αλέξανδρος - Θόδωρος Αγγελόπουλος” -παρεμπιπτόντως, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είναι από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες- πηγαίνει στη ταινία Καλές γιορτές του Σκάνταρ Κόπτι», ανέφερε η Σάρα Ντράιβερ.

Σκεπτικό: Για τη λεπτομερή και επιμελημένη ύφανση διαφορετικών αφηγήσεων και οπτικών που φέρνουν στο προσκήνιο την πολυπλοκότητα των δυναμικών και σχετίζονται με τις έννοιες του έθνους, του κοινωνικού φύλου και των τάξεων, οι οποίες διαιρούν τις κοινωνίες, αλλά και το καθρέφτισμα του μέλλοντος στο πρόσωπο μιας νεαρής γυναίκας, απονέμουμε τον Χρυσό Αλέξανδρο στην ταινία Καλές γιορτές του Σκάνταρ Κόπτι.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την κριτική επιτροπή για την τιμή, και θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στην ομάδα μας, στον αγαπημένο σκηνοθέτη μας, Σκάνταρ Κόπτι, που δεν μπορούσε να είναι εδώ, σε όλους τους ηθοποιούς και το συνεργείο, καθώς και όλους τους μοναδικούς ανθρώπους που ανεξάρτητα από όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στη διάρκεια των τελευταίων ετών της πανδημίας. Είμαι γεμάτος με συναισθήματα που δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια. Όλες αυτές τις μέρες ένιωσα πολύ καλουδεχούμενος. Αυτή ήταν η πρώτη μου περιπέτεια και θα το θυμάμαι για την υπόλοιπη ζωή μου. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ και για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ πολύ Θεσσαλονίκη!» ανέφερε ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Τουφίκ Ντανιάλ.

Ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ, COSMOTE TV, υποστηρίζει το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€ και απονεμήθηκε στον:

Λεονάρντο βαν Ντάιλ για τη σκηνοθεσία της ταινίας Η Τζούλι μένει σιωπηλή

Σκεπτικό: Mια ταινία ψυχολογικών αποχρώσεων, που αποπνέει συγχρόνως δύναμη και ηρεμία. Μια πανέμορφη φιλμοκατασκευή, με εξίσου όμορφες ερμηνείες και κινηματογράφηση. Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος» απονέμεται στην ταινία Η Τζούλι μένει σιωπηλή του Λεονάρντο βαν Ντάιλ.

To Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε στον:

Μαχμούντ Μπάκρι για την ερμηνεία του στην ταινία Σε μια άγνωστη γη του Μάχντι Φλάιφελ

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στη:

Ζοάνα Σάντος για την ερμηνεία της στην ταινία Σε πτώση της Λάουρα Καρέιρα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ MEET THE NEIGHBORS+

Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες δημιουργών από τις 36 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Μανάλ Αγουάντ (ηθοποιός)

Μαρίνα Ελ Γκόρμπαχ (σκηνοθέτρια)

Βασίλης Σουραπάς (διανομέας)

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος - Μισέλ Δημόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στην ταινία:



Βιτόρια των Αλεσάντρο Κασίγκολι & Κέισι Κάουφμαν

Σκεπτικό: Πρόκειται για μια αναπάντεχη, συγκινητική και καινοτόμο προσέγγιση στο πολύ ευαίσθητο ζήτημα της υιοθεσίας, η οποία, πιάνοντάς μας τελείως απροετοίμαστους, έφερε δάκρυα τόσο στο κοινό όσο και σε εμάς.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€, απονεμήθηκε στη:

Λάιλα Άμπας για τη σκηνοθεσία της ταινίας Ευχαριστούμε για τη συναλλαγή σας



Σκεπτικό: Η σκηνοθέτις κατορθώνει να αφηγηθεί μια ιστορία γυναικείας καθημερινότητας μέσα στους περιορισμούς της πατριαρχίας και της πολιτικής κατάστασης στην Παλαιστίνη, με έναν συναρπαστικό τόνο και απρόσμενα στοιχεία χιούμορ, που παίζουν επιδέξια με τις προσδοκίες του κοινού.

To Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε στον:



Βολοντίμιρ Κραβτσούκ για την ερμηνεία του στην ταινία Εσύμπαν του Πάβλο Όστρικοβ

Σκεπτικό: Για την εξαιρετική του ερμηνεία σε μια ταινία που αφηγείται τον εγκλωβισμό ενός ανθρώπου στο σύμπαν. Ο Βολοντίμιρ Κραβτσούκ κατάφερε, με εντυπωσιακό τρόπο, να μας μεταφέρει στο ταξίδι της ανθρώπινης εμπειρίας και αγάπης.

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στην:

Αντόνια Ζέγκερς για την ερμηνεία της στην ταινία Οι ξεριζωμένες της Μπελέν Φούνες



Σκεπτικό: Για τη θερμή, καθηλωτική ερμηνεία της στον ρόλο μιας γυναίκας που τροφοδοτεί με ενέργεια την ιστορία μιας μητέρας, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με δύσκολες επιλογές και φέρνει στην οθόνη πειστικά ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων.

Ειδική Μνεία για Γυναίκα Ηθοποιό απονεμήθηκε στην:

Ελβίρα Λάρα για την ερμηνεία της στην ταινία Οι ξεριζωμένες της Μπελέν Φούνες

Σκεπτικό: Για τη δυναμική της απεικόνιση ενός νεαρού κοριτσιού που ισορροπεί ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ωριμότητα, και για την ικανότητά της να αποτυπώνει τόσο την αθωότητα όσο και το ψυχικό σθένος, τιμούμε την Ελβίρα Λάρα και ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ταλέντου της και το λαμπρό της μέλλον στον κινηματογράφο.



Ειδική Μνεία απονεμήθηκε σε όλο το καστ της ταινίας:



Killerwood του Χρήστου Μασσαλά



Σκεπτικό: Για το συνεργατικό πνεύμα και τη συνολική παρουσία του καστ της, σε μια συλλογική προσπάθεια που πλημμυρίζει από δημιουργική ενέργεια.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ >>FILM FORWARD

Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που, μέσα από την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους, αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Χάρης Βαφειάδης (σκηνοθέτης)

Μίνα Καβάνι (ηθοποιός)

Λόις Πατίνιο (σκηνοθέτης)

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000€, απονεμήθηκε στην ταινία:

Οικουμενική γλώσσα του Μάθιου Ράνκιν



Σκεπτικό: Για μια εξαιρετική ταινία, με μια πραγματικά πρωτότυπη ιδέα που συνδυάζει χρόνους, τόπους και πολιτισμούς, δοσμένη με πολύ ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα και αίσθηση του χιούμορ.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000€, απονεμήθηκε στον:



Νόαζ Ντέσε για την ταινία Xoftex



Σκεπτικό: Η ταινία αυτή είναι η συμφωνία του χάους και της έντονης καθημερινής ζωής των μεταναστών στη ζούγκλα ενός προσφυγικού καταυλισμού, μέσα από μια πολύ δυνατή κινηματογραφική γλώσσα.

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στην ταινία:

Μαλδίβες του Ντάνιελ Μπόλντα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All around Cinema αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Έλεν Κουό (επικεφαλής της Αγοράς XR στο Φεστιβάλ NewImages)

Μαρία Μαυροπούλου (εικαστική καλλιτέχνις)

Αρκάιτζ Μπαστέρα (παραγωγός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και οικονομικός σύμβουλος [Moby Dick Film Capital])



Ο «Χρυσός Αλέξανδρος» του διαγωνιστικού τμήματος Immersive: All around Cinema, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία:



Play Life των Ζιλβίνας Ναουζόκας, Βίλιους Πετράουσκας, Μάντας Πρόνκους, Ντονάτας Ουλβίδας



Σκεπτικό: Η κριτική επιτροπή βραβεύει την ταινία Play Life για τη λεπτεπίλεπτη κομψότητά της και τον εκθαμβωτικό οπτικό της σχεδιασμό. Αυτή η εμβυθιστική εμπειρία Εικονικής Πραγματικότητας ζωντανεύει με πανέμορφο τρόπο τους πίνακες του Άλγκις Κριστσιούνας, επιτρέποντας στους θεατές να εισέλθουν σε παλλόμενους και ονειρώδεις κόσμους. Αυτή η αρραγής μίξη τέχνης και τεχνολογίας δημιουργεί ένα σαγηνευτικό και στοχαστικό ταξίδι που ξετυλίγεται μέσα από υπνωτιστική εικονογραφία.



Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στην ταινία:



Το Ταξίδι του Πειραιά του Φίλιππου Τσίτου

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ PODCAST

Το Βραβείο Καλύτερου Podcast διεκδικούν επτά ελληνόφωνα και τρία αγγλόφωνα πόντκαστ, τα οποία συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Podcast.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Μαρία Μαρκουλή (δημοσιογράφος, συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός)

Γιάννης Νένες (δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός)

Γρηγόρης Ρέντης (σκηνοθέτης, παραγωγός)



Το Βραβείο Καλύτερου Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στο πόντκαστ:



Φίλοι σε οριακούς χώρους της Αναστασίας Σωτηροπούλου

Απονέμοντας το Βραβείο Καλύτερου Podcast, η Μαρία Μαρκουλή συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες σε όλες τις κατηγορίες.

Σκεπτικό: Το Φίλοι σε οριακούς χώρους είναι η ιστορία της εξέλιξης της επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο άγνωστους ανθρώπους σε οριακές καταστάσεις, που οδηγεί σε μια απρόσμενη φιλία. Το πόντκαστ ανοίγει θέματα ηθικής, ενώ ξεχωρίζει και για την τεχνική της αφήγησης με πλούσια μέσα.



Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο πόντκαστ:

Μια ιστορία που λένε τα βουνά των MASH (Χρήστος Καπενής & Κατερίνα Αναστασίου)

Σκεπτικό: Μια ποιητική και ελαφρώς kooky ιστορία για τον έρωτα δυο βουνών που εξελίσσεται με επιστημονικές λεπτομέρειες γεωλογίας και χημείας, με ποίηση και φαντασία. Έχει ευτυχισμένο τέλος και οικολογικό μήνυμα.



ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID

Το βραβείο Mermaid του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙΑ+ θεματικής του επίσημου προγράμματος. Η Mastercard υποστηρίζει το Βραβείο Mermaid με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Σοφία Ροζάκη (εικαστική καλλιτέχνις)

Γκόρντον Σπραγκ (σύμβουλος PR και Marketing για το ανεξάρτητο σινεμά [WOLF consultants])

Γιώργος Τσιτιρίδης (δημοσιογράφος)

Το Βραβείο Mermaid απονεμήθηκε στην ταινία:



Όλα θα πάνε καλά του Ρέι Γιενγκ



«Καλησπέρα σας. Πριν προχωρήσω στην ανακοίνωση του βραβείου, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα αντίο στον Γιάννη Μπουτάρη, γιατί ήταν αυτός που συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση και την ανάδειξη όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά κυρίως στήριξε την τοπική ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Νομίζω δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα αν δεν ήταν αυτός και έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι λοιδορήθηκε, κατηγορήθηκε για αυτήν του τη στήριξη, αλλά στο τέλος δικαιώθηκε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που μας επέλεξε ως κριτική επιτροπή σε ένα τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μας βραβείο, είναι μεγάλη μας τιμή. Ανάμεσα σε σημαντικές και ενδιαφέρουσες ταινίες που είδαμε, επιλέξαμε την ταινία.

»Όλα θα πάνε καλά του Ρέι Γιενγκ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ως κριτική επιτροπή στην παρούσα συγκυρία, μεγάλη προτεραιότητα για εμάς αποτελεί να αναδείξουμε πόσο εύθραυστα και καθόλου δεδομένα είναι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και η συγκεκριμένη ταινία ήταν ένα κατηγορώ στην πατριαρχεία και στην βαθιά ριζωμένη ομοφοβία, διότι αναδεικνύει ότι πάρα πολύ συχνά απαξιώνονται οι γκει σχέσεις ως μη ισάξιες και μη έγκυρες σε σχέση με άλλες. Μας υπενθυμίζει ταυτόχρονα ότι η ΛΑΟΤΚΙ+ οικογένειες πολλές φορές είναι δυνατότερες από τις βιολογικά και νομικά αναγνωρίσιμες σχέσεις», ανέφερε σε δήλωσή του ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσιτιρίδης από την επιτροπή.

Σκεπτικό: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που μας επέλεξε ως κριτική επιτροπή ενός τόσο σημαντικού βραβείου. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς. Ανάμεσα σε σημαντικές και ενδιαφέρουσες ταινίες επιλέξαμε το Όλα θα πάνε καλά του Ρέι Γιεννγκ για την άρτια και επιδέξια σκηνοθεσία, που εστιάζει με ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες, για τη ζεστασιά και γενναιοδωρία με την οποία παρουσιάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, και ειδικά των δύο γυναικών μεταξύ τους. Στην παρούσα συγκυρία, προτεραιότητά μας αποτελεί να αναδείξουμε πόσο εύθραυστα και καθόλου αυτονόητα μπορεί να είναι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ταινία είναι ένα κατηγορώ στην πατριαρχία και στη βαθιά ριζωμένη ομοφοβία, και αναδεικνύει πόσο συχνά απαξιώνονται οι queer σχέσεις ως μη ισάξιες και μη έγκυρες. Μας υπενθυμίζει πως οι οικογένειες που σχηματίζονται από ΛΟΑΤΚΙ+ δεσμούς είναι πολλές φορές δυνατότερες από τις βιολογικές και νομικά αναγνωρισμένες σχέσεις. Κλείνοντας αισιόδοξα, θα θέλαμε να σταθούμε σε αυτό που λέει ο ίδιος ο τίτλος: πως στο τέλος «όλα θα πάνε καλά».

ΒΡΑΒΕΙΟ SMART7

Στοχεύοντας στην ενίσχυση και προώθηση της διεθνούς κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών ταινιών, η συμμαχία κινηματογραφικών φεστιβάλ Smart7 φιλοξενεί διαγωνιστικό τμήμα, όπου επτά ταινίες (μία από κάθε συμμετέχουσα χώρα) διεκδικούν το βραβείο Smart7, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Το δίκτυο απαρτίζεται από τα: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου New Horizons (Πολωνία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου IndieLisboa (Πορτογαλία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τρανσιλβανίας (Ρουμανία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου FILMADRID (Ισπανία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρέικιαβικ (Ισλανδία) και Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βίλνιους Kino Pavasaris (Λιθουανία).

To Βραβείο Smart7 απονεμήθηκε στην ταινία:



Αυτή δεν είναι η ταινία μου της Μαρία Σμπόσκα

Σκεπτικό: Ένα συγκινητικό μείγμα ρομαντικής κωμωδίας και ταινίας επιβίωσης, το φιλμ Αυτή δεν είναι η ταινία μου είναι μια σπάνια απεικόνιση της ώριμης αγάπης στη μεγάλη οθόνη. Η πανέμορφη φωτογραφία της ταινίας αποτυπώνει το ταξίδι ενός ζευγαριού που πασχίζει να γιατρέψει τη σχέση του, με αυθεντικούς διαλόγους και βαθείς στοχασμούς. Οι χαρακτήρες αντιμετωπίζουν τη φύση ως μια μεταφορά για τις εσωτερικές τους συγκρούσεις και, παρότι οι απόπειρές τους μένουν ατελείς, μας προκαλούν βαθιά συγκίνηση. Η ταινία ξεχωρίζει για την αφηγηματική της απλότητα, το χιούμορ και το εντυπωσιακό οπτικό της στιλ.



ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΣ

Φέτος, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε ένα νέο βραβείο, το βραβείο ΦΩΣ powered by ΔΕΗ. Υποψήφιοι για το βραβείο είναι πρωτοεμφανιζόμενες και πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί, σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Στην τελετή απονομής απονέμονται δύο βραβεία: ένα σε γυναίκα ηθοποιό και ένα σε άνδρα ηθοποιό, τα οποία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ έκαστο.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Κατερίνα Διδασκάλου (ηθοποιός)

Γιάννης Τσορτέκης (ηθοποιός)

Ρένος Χαραλαμπίδης (σκηνοθέτης και ηθοποιός)



Το Βραβείο ΦΩΣ για πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, απονεμήθηκε στον:



Γιάννη Καράμπαμπα για την ερμηνεία του στην ταινία Wishbone της Πέννυς Παναγιωτοπούλου



Σκεπτικό: Γιατί κατάφερε να εμφυσήσει στο βλέμμα του ζωή, αφήγηση της ιστορίας και προσωπική κατάθεση.



Το Βραβείο ΦΩΣ για πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, απονεμήθηκε εξ ημισείας στις:



Εύα Σαμιώτη και Μυρτώ Μεϊτάνη-Καστρινάκη για την ταινία Ριβιέρα του Ορφέα Περετζή

Σκεπτικό: Γιατί στον κινηματογράφο υπάρχουν οι σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η επικοινωνία μπορεί να είναι τόσο αφηγηματική, συγκινησιακή και προσωπική, που τα βραβεία πρέπει να μοιράζονται.



ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK

Το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ και απονέμεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας στις τέχνες.



Το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank απονεμήθηκε εξ ημισείας:



στον σκηνοθέτη Λέοναρντ Μινκ και στον ηθοποιό Μπεν Κέρμερ για την ταινία Tremolo



ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίνεται στο AGORA Works in Progress, ενώ από πέρσι θεσπίστηκε ένα τρίτο βραβείο, το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.



Την κριτική επιτροπή του Βραβείου Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ αποτελούν οι:

Λεωνίδας Αντωνόπουλος (υποδιευθυντής του KOSMOS 93.6)

Δημήτρης Νικολούδης (ερμηνευτής, μουσικός παραγωγός ραδιοφώνου ΕΡΤ3)

Τάσος Ρωσόπουλος (συνθέτης, υποδιευθυντής του Τρίτου Προγράμματος 90.9)



Το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ απονεμήθηκε στον:



Γιάννη Βεσλεμέ για τη μουσική της ταινίας Μαλδίβες του Ντάνιελ Μπόλντα

Σκεπτικό: Η επιτροπή της ΕΡΤ, έχοντας ως κριτήρια τη συμβολή στην κινηματογραφική αφήγηση, την πρωτοτυπία στη σύνθεση και την ιδιαίτερη μουσική ερμηνεία, απονέμει το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής της ΕΡΤ σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στον Γιάννη Βεσλεμέ, για τη μουσική της ταινίας Μαλδίβες του Ντάνιελ Μπόλντα.

Το βραβείο της ΕΡΤ στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) απονεμέθηκε στην ταινία:



Ριβιέρα του Ορφέα Περετζή



ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

H Βουλή των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Άρης Φατούρος (σκηνοθέτης και σύμβουλος προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής)

Βασίλης Δούβλης (σκηνοθέτης και προϊστάμενος του Τομέα Προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής)

Κώστας Δήμος (συνεργάτης προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής)



Το Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων απονεμήθηκε στην ταινία:



H Τζούλι μένει σιωπηλή του Λεονάρντο βαν Ντάιλ



Σκεπτικό: Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε μια ταινία που με δεξιοτεχνία, αφηγηματική λιτότητα και δυνατές ερμηνείες διερευνά σε βάθος το δίλημμα μιας έφηβης ταλαντούχας τενίστριας, όταν αυτή καλείται να διαχειριστεί το προσωπικό της τραύμα, αλλά και να σπάσει την εκκωφαντική σιωπή της, στη σκιά της αυτοκτονίας μιας συναθλήτριάς της και της αποβολής του προπονητή τους. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Η Τζούλι μένει σιωπηλή του Λεονάρντο βαν Ντάιλ, από το Βέλγιο.



ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΚΟΜΕΔ



Στο πλαίσιο του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας - Creative Greece (ΕΚΚΟΜΕΔ) θα απονείμει δύο βραβεία. Πιο συγκεκριμένα: το Βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ, αξίας 5.000 ευρώ, σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτρια, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Location Award, αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτρια, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτριας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Γιάννα Σαρρή (Διευθύντρια Προώθησης Hellas Film, ΕΚΚΟΜΕΔ)

Ζωή Κανδύλα (Διευθύντρια Παραγωγής και Ανάπτυξης, ΕΚΚΟΜΕΔ)

Δημήτρης Μπούρας (κριτικός κινηματογράφου, Γραφείο Τύπου ΕΚΚΟΜΕΔ)



Το Βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτρια, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα απονεμήθηκε στον:



Κωστή Χαραμουντάνη για την ταινία Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού

Σκεπτικό: Η σκηνοθεσία του Κωστή Χαραμουντάνη συνδυάζει με τόλμη και διάθεση εξερεύνησης ποικίλα και ετερόκλητα εκφραστικά μέσα, πετυχαίνοντας μια συνεκτική και ξεχωριστή κινηματογραφική γραφή. Η ζωντάνια, το χιούμορ και η τρυφερότητα αναδεικνύουν με πρωτοτυπία πτυχές της θεματικής της ταινίας γύρω από την ενηλικίωση και την οικογένεια.



Το Location Award του ΕΚΚΟΜΕΔ απονεμήθηκε στους:



Μάριο Δημόπουλο και Νίκη Σαλιαγκοπούλου για την ταινία Ριβιέρα του Ορφέα Περετζή



Ο Νεοκλής Μαντάς, Διευθυντής στο Hellenic Film Commission, ανέφερε: «Καλησπέρα. Το Location Award, το οποίο θα το δώσουμε ως Hellenic Film Commission, τον νέο δηλαδή φορέα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Creative Greece, απονέμεται στην ταινία Ριβιέρα».



ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, με αφορμή την 40ή επέτειο από την ίδρυσή του, θέσπισε το 2019 το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το έπαθλο απονέμεται σε ταινία του ελληνικού προγράμματος που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ. Η ταινία θα πρέπει να επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, να προάγει την κινηματογραφική τέχνη και να αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Μπέτυ Κακλαμανίδου (Καθηγήτρια ΑΠΘ)

Βασίλης Δούβλης (σκηνοθέτης)

Παντελής Μαντζανάς (διευθυντής φωτογραφίας)



Το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου απονεμήθηκε στην ταινία:



Arcadia του Γιώργου Ζώη

Σκεπτικό: Το βραβείο του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου απονέμεται φέτος ομόφωνα στην ταινία Arcadia του Γιώργου Ζώη. Με αφηγηματικό κέντρο το οικουμενικό θέμα της απώλειας και του πένθους, το Arcadia ξεχώρισε για τις αυθεντικές ερμηνείες, την αισθητική αρτιότητα και τη σκηνοθετική δεξιοτεχνία, με τη δημιουργία ενός μοναδικού κόσμου μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού.



ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Φίνος Φιλμ απονέμει βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ξεχωρίζοντας μια ελληνική ταινία που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Βαρβάρα Δούκα (σκηνοθέτρια και επικεφαλής του Pitching Lab DISFF)

Χριστίνα Ιωακειμίδη (σκηνοθέτρια)

Ιάσονας Τριανταφυλλίδης (δημοσιογράφος)



Το Βραβείο της Φίνος Φιλμ απονεμήθηκε στην ταινία:



Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού του Κωστή Χαραμουντάνη

Σκεπτικό: Το βραβείο απονέμεται σε έναν δημιουργό με ιδιαίτερη προσωπική ματιά. Μέσα από τις λεπτομέρειες αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο τις σχέσεις και τη δυναμική ανάμεσα στα τρία άτομα μιας οικογένειας που παλεύει να αντιμετωπίσει ένα κοινό τραύμα, με τη βοήθεια των εξαιρετικών ερμηνειών των ηθοποιών. Το μοντάζ, η φωτογραφία και ο αφηγηματικός ρυθμός αποτυπώνουν μέσα από τον πειραματισμό, με έντονα αισθαντικό τρόπο, το καλοκαίρι, ενώ η ταινία αποπνέει όνειρο και ελευθερία.



ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (FIPRESCI)

H Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρo της κινηματογραφικής κριτικής, απονέμει δύο βραβεία: ένα στην καλύτερη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού και ένα στην καλύτερη ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ:



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Σενέμ Ερντίν

Γιάννης Ζουμπουλάκης

Μανουέλ Χάλπερν



Το βραβείο FIPRESCI σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στην ταινία:



Arcadia του Γιώργου Ζώη

Σκεπτικό: Ευφυώς ενσωματώνοντας μια ιδέα με μεταφυσικές αποχρώσεις, ένα νοητικό παιχνίδι, το Arcadia ενδύεται μια ανθρωπιστική διάσταση, μιλώντας για έννοιες όπως η απώλεια, η ενοχή και η μετάνοια, με επιδέξιο και περιεκτικό τρόπο και μέσα από μια καθόλα επαρκή κινηματογραφική ματιά.

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ απονεμήθηκε στην ταινία:



Ριβιέρα του Ορφέα Περετζή

Σκεπτικό: Για την ακρίβεια της αισθητικής της, για τις πλούσιες μεταφορές και για την ειρωνική ματιά μιας ηρωίδας που επιχειρεί να αποκαταστήσει ή να βρει τη θέση της σε έναν κόσμο συγκεκριμένων προδιαγραφών.



ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το βραβείο της στην καλύτερη ταινία του Ελληνικού Προγράμματος.



Το βραβείο της ΠΕΚΚ απονεμήθηκε στην ταινία:



Κρέας του Δημήτρη Νάκου

Σκεπτικό: Για τη σεναριακή και σκηνοθετική συγκρότηση με την οποία διαχειρίζεται το θέμα της σύγχρονης ελληνικής επαρχίας η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο καλύτερης ταινίας του ελληνικού προγράμματος στην ταινία Κρέας του Δημήτρη Νάκου.



ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος ή του διαγωνιστικού τμήματος «Meet the Neighbors+» ή του διαγωνιστικού τμήματος >>Film Forward για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά και παρουσία μπροστά ή πίσω από την κάμερα.



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Νιόβη Αναζίκου (δημοσιογράφος, ντοκιμαντερίστρια, αντιπρόεδρος ΔΣ WIFT GR)

Μαίρη Κολώνια (σεναριογράφος, σκηνοθέτρια, παραγωγός και γενική γραμματέας WIFT GR)

Μιρέλλα Λεγάκη (οικονομολόγος, μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας και μέλος ΔΣ WIFT GR)



Το βραβείο WIFT GR απονεμήθηκε στην ταινία:



Ζαχαρονήσι της Γιοχανέ Γκόμες Τερέρο

Σκεπτικό: Το WIFT GR απονέμει το βραβείο στην ταινία Ζαχαρονήσι της Γιοχανέ Γκόμες Τερέρο, η οποία φωτίζει τις κοινωνικοπολιτικές πραγματικότητες της Δομινικανής Δημοκρατίας. Η ταινία εντυπωσιάζει με την τεχνική της αρτιότητα, καθώς η σκηνοθεσία, η φωτογραφία, το μοντάζ και ο ηχητικός σχεδιασμός συνθέτουν μια ατμόσφαιρα κοινωνικού ρεαλισμού και λυρισμού. Μέσα από την ιστορία μιας έφηβης εγκύου, η σκηνοθέτρια διερευνά την κοινωνική ανισότητα, ζητήματα κληρονομιάς και ταυτότητας, αναδεικνύοντας τις επιπλέον προκλήσεις λόγω φύλου αλλά και την ενδυνάμωση της γυναίκας. Το Ζαχαρονήσι σχολιάζει την ανθρώπινη και έμφυλη ανισότητα, προσκαλώντας τον θεατή σε διάλογο για τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και την αξία της ζωής.



ΒΡΑΒΕΙΟ CREW UNITED



To Βραβείο Crew United, που περιλαμβάνει πενταετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, απονεμήθηκε στον:



Δημήτρη Νάκο για την ταινία Κρέας

Σκεπτικό: Για την οξυδέρκεια με την οποία προσέγγισε το δράμα μιας οικογένειας στην ελληνική επαρχία και για τη διεισδυτική ματιά με την οποία αποκάλυψε την παθογένεια στις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινότητας, τo βραβείο της Crew United σε σκηνοθέτη/-τιδα ελληνικής παραγωγής από τα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ απονέμεται στον σκηνοθέτη Δημήτρη Νάκο για την ταινία Κρέας.



ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

​​Η Επιτροπή του Βραβείου Νεότητας, η οποία αποτελείται από φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απένειμε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το Eιδικό Βραβείο της Επιτροπής. Υποψήφιες είναι ελληνικές ταινίες που κάνουν την πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.



Eπιμέλεια Επιτροπής Βραβείου Νεότητας: Απόστολος Καρακάσης (Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)



Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Δήμος Γκάνας

Αγγελική Δεκαβάλα,

Άγγελος-Μανώλης Σπάρτακος

Ανδρέας Σωτηριάδης

Σίλβα Τσουμάνα

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Επιτροπής Νεότητας απονεμήθηκε στην ταινία:



Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού του Κωστή Χαραμουντάνη

Σκεπτικό: Η Επιτροπή Νεότητας Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ Τμήματος Κινηματογράφου απονέμει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Επιτροπής Νεότητας στη ταινία Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού του σκηνοθέτη Κωστή Χαραμουντάνη. Για τον τρόπο που αφηγείται μια οικεία ιστορία, με έναν ευρηματικό και φρέσκο τρόπο. Με κυρίαρχο χαρακτηριστικό το ύφος του μοντάζ που συνομιλεί με τον θεατή και τους χαρακτήρες της ταινίας. Ο σκηνοθέτης, με την ιδιαίτερη σκηνοθετική του ματιά, αγγίζει θέματα όπως η συμπερίληψη, η μοναξιά και το οικογενειακό τραύμα. Μαζί με τη φωτογραφία και τη μουσική ο σκηνοθέτης συνθέτει μια μοναδική αισθητική που θυμίζει καλοκαίρι, αλλά και το ποσό σκληρή μπορεί να είναι η πραγματικότητα.



Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας απονεμήθηκε στην ταινία:



Κρέας του Δημήτρη Νάκου

Σκεπτικό: Η Επιτροπή Νεότητας Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ Τμήματος Κινηματογράφου απονέμει Ειδική Μνεία στην ταινία Κρέας του Δημήτρη Νάκου. Για την αξιοποίηση των συμβάσεων του είδους του θρίλερ, με αντιήρωες χαρακτήρες και με τα γεγονότα της ταινίας να σε κρατούν συνεχώς σε εγρήγορση. Η μουσική εμπλουτίζει εύστοχα το επαρχιακό τοπίο του κόσμου της ταινίας, με τις ερμηνείες των ηθοποιών να σε συνεπαίρνουν και την πλανοθεσία και τον τρόπο κινηματογράφησης να σε κρατούν σε μια συνεχή έκσταση. Η ταινία καθρεφτίζει την ελληνική κοινωνία με θεματικές όπως η έλλειψη ανάληψης ευθυνών, η τοξική αρρενωπότητα, η εκμετάλλευση των μειονοτήτων και η επικράτηση του προσωπικού συμφέροντος έναντι των ανθρωπίνων σχέσεων.



ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER



Για την απονομή των βραβείων κοινού Fischer, ανέβηκε στη σκηνή η Πηνελόπη Ζαούδη, Marketing Manager της Fisher, ο Λάζαρος Βογιατζόγλου, υπεύθυνος χορηγιών Βορείου Ελλάδος, και η Βάσω Καψιώχα, Junior Manager της Fisher.

Η Fischer, επίσημος χορηγός των Βραβείων Κοινού εδώ και μια δεκαετία, θα απονείμει πέντε βραβεία στις ταινίες που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους των θεατών: τέσσερα για διεθνείς παραγωγές που κάνουν ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ (στις ενότητες «Διεθνές Διαγωνιστικό», «Meet the Neighbors+», «Film Forward» και «Επίσημο πρόγραμμα»), και το βραβείο «Μιχάλης Κακογιάννης» στην ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.



Βραβείο Κοινού Fischer - Διεθνές Διαγωνιστικό:

Σε μια άγνωστη γη του Μάχντι Φλάιφελ

Βραβείο Κοινού Fischer - Meet the Neighbors+:

Ο Μοϊκανός του Φρεντερίκ Φαρουτσί

Βραβείο Κοινού Fischer - >>Film Forward:

Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού του Κωστή Χαραμουντάνη

Βραβείο Κοινού Fischer - Επίσημο Πρόγραμμα:

Φως Οδηγός των Κέλι Ο’ Σάλιβαν & Άλεξ Τόμσον

Βραβείο Κοινού Fischer «Μιχάλης Κακογιάννης» - Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου:

Wishbone της Πέννυς Παναγιωτοπούλου



ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ



Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα απονεμήθηκαν τα βραβεία της Αγοράς του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες, η Αγορά του Φεστιβάλ παρουσίασε έναν νέο κύκλο δράσεων και υποστήριξε επιτυχημένες πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε φυσικούς χώρους, όσο και διαδικτυακά. Η φετινή Αγορά στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς σχεδόν 650 διεθνείς επισκέπτες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της.

Το βραβείο Crew United απονεμήθηκε από τη Βένια Βέργου και την Ίριδα Ασημακοπούλου της Crew United στον:

Βασίλη Ζλατάνο

Το σκεπτικό: «Το Βραβείο Crew United, στο πλαίσιο του προγράμματος Meet the Future της Αγοράς, απονέμεται σε έναν κινηματογραφικό συνθέτη που μας έδειξε πώς μπορεί να απογειώσει τον αντίκτυπο μιας κινηματογραφικής σκηνής με τη μουσική του σύνθεση στο υψηλότερο επίπεδο, ακόμη και πάνω από τις υπέροχες ερμηνείες των ηθοποιών. Και το βραβείο αυτό απονέμεται στον Βασίλη Ζλατάνο».

Ο νικητής λαμβάνει μια 5ετή συνδρομή Premium μέλους στο Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης.

Το νεοσύστατο βραβείο της Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης απονεμήθηκε στον:

Γιάννη Κονσολάκη

Μια επιτροπή με επικεφαλής τον Σίμο Παπάνα, Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, και μέλη τους Αντώνη Σουσάμογλου και Μίλτο Λογιάδη χορηγεί ένα μοναδικό βραβείο, δίνοντας την ευκαιρία σε έναν νέο συνθέτη από τους συμμετέχοντες να ηχογραφήσει το επόμενο κινηματογραφικό του έργο με τη Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Το μοναδικό Βραβείο Συμφωνικής Κινηματογραφικής Μουσικής, που καθιέρωσε φέτος η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έχει ως στόχο την προώθηση της δημιουργίας κινηματογραφικής μουσικής για συμφωνική ορχήστρα. Σε αντίθεση με άλλα μουσικά βραβεία, είναι το μοναδικό στον κόσμο που εξειδικεύεται στη συμφωνική κινηματογραφική μουσική και θα παρέχει στον νικητή την υποδομή για την επαγγελματική ηχογράφηση του συμφωνικού μέρους του soundtrack της επόμενης ταινίας του.

»Φέτος, το βραβείο απονέμεται πιλοτικά σε έναν από τους Έλληνες συνθέτες που συμμετέχουν στο Meet The Future, ενώ από το 2025 στόχος μας είναι να γίνει διεθνές και να απονέμεται σε ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα AGORA Works In Progress της Αγοράς του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μια τέτοια ηχογράφηση συνεπάγεται σημαντικό κόστος και έτσι οι συνθέτες συχνά αποτρέπονται από το να προσλάβουν συμφωνική ορχήστρα. Η ΚΟΘ θα προσφέρει ανθρώπινο δυναμικό, χώρους, τεχνικό εξοπλισμό, και επιπλέον έως 20.000 ευρώ για τα διάφορα έξοδα της διαδικασίας ηχογράφησης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Βραβείο Συμφωνικής Κινηματογραφικής Μουσικής της ΚΟΘ για το 2024 απονέμεται στον Γιάννη Κονσολάκη!».

Crossroads Co-Production Forum

Το Two Thirty-Five (2|35) Βραβείο - Post-production (εικόνα και ήχος) απονεμήθηκε στην ταινία:



THE HUNCHBACK

Σκηνοθεσία: Ahu Ozturk, Παραγωγή: Pinar Aydin-Leyla Film, Τουρκία

Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Το βραβείο απονέμεται στο έργο που απεικονίζει δύο γυναίκες που έζησαν την απώλεια, την εγκατάλειψη και την αυταπάτη με τόση ειλικρίνεια, ώστε να βυθιστούμε πλήρως στη ζωή τους».

Το βραβείο 8.000 ευρώ για την ανάπτυξη σεναρίου που απονέμεται από το CNC-Centre national du cinéma et de l'image animée:

Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Το βραβείο απονέμεται στο έργο και σε μια ομάδα που μεταφράζουν τον παραλογισμό της δικής τους εμπειρίας ζωής σε ένα καυστικό, ποιητικό και χιουμοριστικό ταξίδι από τον “για να χρησιμοποιήσω τα δικά τους λόγια” τρίτο κόσμο στην πρώτη κατηγορία». Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:

PASSPORT

Σκηνοθεσία: Rakan Mayasi, Παραγωγή: May Odeh, Zorana Musikic - Mayana Films, Co-production: Abdallah Al Ramahi, Palestine, Γερμανία-Ιορδανία

Το βραβείο Greener Screen Award, το οποίο προσφέρει συμβουλές σχετικά με τις πρακτικές βιωσιμότητας πριν και στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, απονέμεται εξ ημισείας στις ταινίες:

THE HUNCHBACK

Σκηνοθεσία: Ahu Ozturk, Παραγωγή: Pinar Aydin-Leyla Film, Τουρκία



Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Σκηνοθεσία: Νεριτάν Ζιντζιρία, Παραγωγή: Efijeni Kokedhima - Reconstructing Memories, Ελλάδα



Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Στην Greener Screen είμαστε ενθουσιασμένοι που απονέμουμε αυτό το συμβουλευτικό βραβείο όχι σε μία, αλλά σε δύο εξαιρετικές ταινίες. Αρχικά, το βραβείο αυτό προοριζόταν για ένα μόνο έργο, αλλά η εξαιρετική αφοσίωση που επέδειξαν αυτές οι δύο ταινίες κατέστησε σαφές ότι αμφότερες άξιζαν αναγνώρισης. Αυτό το βραβείο γιορτάζει το κίνητρό τους για περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την αφοσίωσή τους στην υπέρβαση των ορίων για την επιδίωξη ενός πιο βιώσιμου πλανήτη εντός της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε μαζί τους στο ταξίδι τους για την αειφορία, για μια πιο πράσινη βιομηχανία, μία σκηνή τη φορά».



Το βραβείο Greener Screen Consultancy Award συνοδεύεται από έπαθλο αξίας 7.000 ευρώ, μαζί με ένα προσαρμοσμένο σχέδιο πράσινης παραγωγής για το νικητήριο έργο, εικονική εκπαίδευση για τον οικολογικό διαχειριστή του σχεδίου, συνεχή υποστήριξη για τον οικολογικό διαχειριστή στη διάρκεια της παραγωγής, καθώς και προαιρετικές συνεδρίες συμβουλευτικής «Greener Script» για τον σεναριογράφο, τον σκηνοθέτη και τον παραγωγό.



Το ArteKino International Award με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία:



FOG

Σκηνοθεσία: Denis Spiridonov, Παραγωγή: Katia Khazak - Aurora Films, Συμπαραγωγή: Vanya Rainova - Portokal, Γαλλία-Βουλγαρία

Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 15 εμπνευσμένα έργα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς, καθώς και την ομάδα της Αγοράς που έκανε σπουδαία δουλειά. Το ARTE αποφάσισε να επιβραβεύσει ένα έργο ενός πολλά υποσχόμενου σκηνοθέτη, του οποίου η ζωή έχει επηρεαστεί από τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα στη χώρα του τόσο ως πολίτη όσο και ως καλλιτέχνη. Ο πρωταγωνιστής αυτής της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας βρίσκεται μέσα σε αυτή την πραγματικότητα και αντιμετωπίζει πολύ δύσκολες επιλογές, αλλά θα αποφασίσει να μείνει πιστός στις αρχές του μέχρι τέλους. Εντυπωσιαστήκαμε από την ποιότητα του σεναρίου, την ευαισθησία και την αποφασιστικότητα του συγγραφέα, ο οποίος συνοδεύεται από μια εξαιρετική παραγωγό».

Το βραβείο 3.000 ευρώ της Finos Film απονεμήθηκε σε ελληνικό έργο.

Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Το βραβείο απονέμεται στο έργο που μας άγγιξε με το συναισθηματικό του βάθος και τη σαφήνεια του οράματος, χρησιμοποιώντας το βλέμμα του χαρακτήρα της για να αποκαλύψει τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα».



Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:



ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Σκηνοθεσία: Θέλγια Πετράκη, Παραγωγή: Κώστας Ταγκαλάκης-Out of the Box Films, Συμπαραγωγή: Boo Productions, Ηρακλής Μαυροειδής, Νίκος Σμπιλίρης, Ελλάδα

Το Producer’s Network Accreditation για το Cannes Marché du Film της επόμενης χρονιάς απονεμήθηκε στον:

Παραγωγό Ares Sporta για την ταινία BLEACH

Σκηνοθεσία: Kaltrina Krasniqi, Παραγωγή: Ares Shporta - Vera Films, Συμπαραγωγή: Dream Factory Macedonia, Code Blue Production, Κόσοβο*, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο



Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Το βραβείο απονέμεται στο έργο που διερευνά τις ταξικές και έμφυλες ανισότητες που διαπράττονται από γυναίκες».



Το Mediterranean Film Institute Award - Script 2 Film Workshop Scholarship απονεμήθηκε στην ταινία:



THE PASSPORT

Σκηνοθεσία: Rakan Mayasi, Παραγωγή: May Odeh, Zorana Musikic-Mayana Films, Συμπαραγωγή: Abdallah Al Ramahi, Παλαιστίνη, Γερμανία, Ιορδανία

Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Ένα φάντασμα στοιχειώνει την Ευρώπη, γελώντας μπροστά στο σκοτάδι».

The MIDPOINT CONSULTING AWARD απονεμήθηκε στην ταινία:



THE SIDE EFFECTS OF TRUSTING LIFE

Σκηνοθεσία: Ahmad Ghossein, Παραγωγή: Georges Schoucair-Abbout Productions, Συμπαραγωγή: Twenty Twenty Vision Filmproduktion, DUOfilm, Λίβανος



Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Το βραβείο απονέμεται στο έργο όπου η συνεχής σειρά καταστροφών που μαστίζουν μια χώρα μετατρέπει τον μηχανισμό επιβίωσης σε δυνατό γέλιο».

Το Βραβείο EAVE - Υποτροφία μάρκετινγκ απονεμήθηκε στον:

Κωνσταντίνο Κουκούλη για την ταινία Γκρίζος Αφρικανικός

Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Η συνεργασία μεταξύ του Crossroads Co-production Forum και του EAVE για την προσφορά μιας υποτροφίας για το EAVE 2025 Marketing Workshop έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία για μια βαθιά κατάδυση στο κινηματογραφικό μάρκετινγκ και διεθνή έκθεση σε έναν ανερχόμενο παραγωγό. Τα ισχυρά κίνητρα, η ενέργεια και η αποφασιστικότητα αυτού του ανερχόμενου παραγωγού, μας έχουν πείσει ότι θα αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή την ευκαιρία για διεθνή προβολή, αν και λειτουργεί από την ελληνική περιφέρεια, καθώς εδρεύει στο υπέροχο νησί της Λέσβου...».

Onassis Film Award



Το Onassis Film Award –με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ– απονεμήθηκε σε ελληνικό έργο που συμμετέχει στο τμήμα Crossroads Co-production Forum της Αγοράς για φέτος.

Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Το Βραβείο Ωνάση απονέμεται σε ένα έργο που επαναπροσδιορίζει ένα αγαπημένο είδος και υπόσχεται μια ικανοποιητική κινηματογραφική ιστορία με έναν εκπληκτικό πρωταγωνιστή. Ένα έργο που δείχνει ότι μερικές φορές οι ιδέες για ταινίες μπορούν να βρεθούν τόσο εύκολα όσο το να χτυπήσουμε την πόρτα του γείτονά μας».

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:

ΓΚΡΙΖΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γούσης, Παραγωγή: Κωνσταντίνος Κουκούλης - PLANKTON, Ελλάδα



Agora Works in Progress



Authorwave Post-Production Award - Δημιουργικές Υπηρεσίες



Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Το μοναδικό στιλ, οι επαναστατικοί χαρακτήρες και η σημαντική ιστορία αντανακλούσαν πειστικά τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα που επέδειξε η ταινία και η ομάδα της».



Το βραβείο Δημιουργικών Υπηρεσιών μεταπαραγωγής της Authorwave απονέμεται στην ταινία:



ΑΡΚΟΥΔΟΤΡΥΠΑ

Σκηνοθεσία: Στέργιος Ντινόπουλος, Χρυσιάννα Παπαδάκη. Παραγωγή: Emily Sky Hickin - PUCCI Productions, Στέργιος Ντινόπουλος, Χρυσιάννα Παπαδάκη, Αρσινόη Πηλού, Θανάσης Μιχαλόπουλος - Pame Ligo Collective, Ελλάδα-Ηνωμένο Βασίλειο

119 Marvila Studios Award - Υπηρεσίες μίξης ήχου

Το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής: «Το έργο αυτό είναι μια συγκινητική απεικόνιση της σύγχρονης Τουρκίας μέσα από το πρίσμα ενός οικογενειακού δράματος που πραγματεύεται με τρυφερότητα και χιούμορ την παγκόσμια επικαιρότητα».

Το βραβείο 119 Marvilla Studio Award απονέμεται στην ταινία:

LIFELIKE

Σκηνοθεσία: Ali Vatansever. Παραγωγή: Selin Vatansever Tezcan, Oya Özden Özdemir - Terminal Film, Aytun Aktan Bahçeci - Aktan Görsel Sanatlar. Συμπαραγωγή: Αντιγόνη Ρώτα -Foss Productions, Τουρκία-Ελλάδα

Το βραβείο της ΕΡΤ Agora Works in Progress Award με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ απονέμεται σε ένα ελληνικό έργο.

Το σκεπτικό της Κριτικής Επιτροπής: «Η παρουσίαση και τα αποσπάσματα που είδαμε μας έπεισαν ότι αυτή η ταινία μπορεί να προσφέρει ρομαντισμό, αγωνία, ιδιόρρυθμο χιούμορ και, πάνω απ' όλα, μια παιχνιδιάρικη ματιά στα παρασκήνια του κόσμου των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών».

Tο βραβείο της ΕΡΤ των 2.000 ευρώ πηγαίνει στην ταινία:

ΠΟΛΥ ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΠΑΤΤΥ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γεωργόπουλος. Παραγωγή: Στέφανος Κουτσαρδάκης - Chaotic Good Productions. Συμπαραγωγή: Χρήστος Κωνσταντακόπουλος - Faliro House Productions, Φένια Κοσοβίτσα - Blonde Audiovisual Productions, Ελλάδα



Το 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2021-2027 και του προγράμματος MEDIA. Πολύτιμη είναι η στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, της ΕΡΤ, επίσημου Χορηγού Επικοινωνίας του Φεστιβάλ, της COSMOTE TV, Mεγάλου Xορηγού του Φεστιβάλ, της ΔΕΗ, Στρατηγικού Συνεργάτη του Φεστιβάλ, της Alpha Bank Χορηγού Προσβασιμότητας, της Mastercard, επίσημης κάρτας πληρωμών, της Fischer, Χορηγού των Βραβείων Κοινού, της Aegean, Επίσημου Αερομεταφορέα, και της Jameson.



Οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υλοποιούνται με την υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.