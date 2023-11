Rolling Stones: Γιατί το λογότυπό τους εμφανίζεται ξαφνικά παντού;

Οι Rolling Stones εδώ και μερικές μέρες αφήνουν μηνύματα σε ανύποπτα μέρη και υπό περίεργες συνθήκες και πολλοί λένε ότι αυτό σημαίνει πως σύντομα θα ανακοινώσουν την περιοδεία τους.

Οι Rolling Stones αφήνουν υπονοούμενα για μια πιθανή περιοδεία τους το 2024 προβάλλοντας το λογότυπό τους σε διάφορα σημεία. Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα – που τώρα αποτελείται από τους Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ – έχει ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο να στέλνει μηνύματα με το διάσημο λογότυπο της γλώσσας να εμφανίζεται ξαφνικά σε διάφορους δημόσιους χώρους.

Για παράδειγμα, στο Ντένβερ, εμφανίστηκε ένα τεράστιο κόκκινο και μαύρο πανό που έδειχνε τη σήμανση της μπάντας στο Empower Field στο Mile High. Στο Κλίβελαντ, το λογότυπο εμφανίστηκε στον Πύργο του Τερματικού στο αεροδρόμιο και στο Στάδιο Μπράουνς, καθώς και σε διαφημιστικές πινακίδες με το μήνυμα «Miss You».

Ακόμα και οι οπαδοί της Formula 1 εντόπισαν το λογότυπο πάνω από δύο Aston Martin που συμμετείχαν στο Grand Prix του Λας Βέγκας. Στη Νεβάδα, το λογότυπο εμφανίστηκε επίσης σε ένα φορτηγό που διέσχιζε το εμβληματικό Las Vegas Strip και το Σάββατο η ομάδα του NFL, οι Cleveland Browns έκαναν μία ανάρτηση στα social media, υποδηλώνοντας ότι θα συνεργαστούν με το συγκρότημα σε κάτι - κανείς δεν ξέρει ακόμα- πολύ σύντομα.

Saw this billboard on the Vegas Strip yesterday pic.twitter.com/iODafIs7fm — Batigol (@Batigol1993) November 18, 2023

Την Παρασκευή, το συγκρότημα έκανε επίσης μια επικείμενη ανακοίνωση στη σελίδα του στο X λέγοντας με νόημα : «Θέλεις να είσαι ο πρώτος που θα μάθεις; Βάλε εδώ τα στοιχεία σου».

Και όλα αυτά λίγο μετά την κυκλοφορία του 24ου στούντιο άλμπουμ τους, «Hackney Diamonds», το οποίο ήταν το πρώτο τους πλήρες LP από το 2005.

the heart of rock and roll 🎸 pic.twitter.com/sVMEOoZ1DH — Cleveland Browns (@Browns) November 18, 2023