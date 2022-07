Πέθανε ο Πολ Σορβίνο, ο ηθοποιός των «Goodfellas» και «Νόμος και Τάξη»

Πέθανε ο ηθοποιός Πολ Σορβίνο σε ηλικία 83 χρόνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του, ο Σορβίνο, πατέρας των ηθοποιών Μίρα και Μάικλ Σορβίνο, «πέθανε από φυσικά αίτια έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια».

«Είμαστε συντετριμμένοι. Δεν θα υπάρξει ξανά άλλος Πολ Σορβίνο, ήταν ο έρωτας της ζωής μου και ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που τίμησαν την τηλεόραση και το σανίδι» έγραψε στο Instagram η σύζυγός του Ντι Ντι Σορβίνο.

Γεννημένος στο Μπρούκλιν το 1939, ο Σορβίνο σπούδασε μουσική και αρχικά ήθελε να κάνει καριέρα στην όπερα, αλλά τον κέρδισε η υποκριτική.

Ο Σορβίνο ήταν περισσότερο γνωστός για το ρόλο του στο Goodfellas του Μάρτιν Σκορτσέζε όπου υποδύθηκε τον Πώλι Σίσερο, αλλά και στην τηλεοπτική σειρά Νόμος και Τάξη όπου ερμήνευε τον αρχιφύλακα Φιλ Σερέτα. Επιπλέον, είχε υποδυθεί τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ στην ταινία «Νίξον» (1995).

Facebook Twitter Ρέι Λιότα, Ρόμπερτ ντε Νίρο, Πολ Σορβίνο και Τζο Πέσι στη θρυλική ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε - Φωτ.: Getty Images

Ο Ιταλο-Αμερικανός, που σύμφωνα με την οικογένειά του ήταν τραγουδιστής όπερας, συγγραφέας και γλύπτης, είχε εμφανιστεί σε πάνω από 50 ταινίες στην καριέρα του ενώ ήταν εξαιρετικά δραστήριος τα τελευταία χρόνια, εμφανιζόμενος μεταξύ άλλων στα The Firm, Star Trek: The Next Generation, Repo! The Genetic Opera, Rules Don't Apply, Godfather of Harlem.

Με πληροφορίες από People