Πέθανε ο Colin Burgess, ντράμερ των AC/DC

Ο Colin Burgess, ο αρχικός ντράμερ των AC/DC, πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Την είδηση για τον θάνατο του πρώτου ντράμερ των AC/DC επιβεβαίωσε η ίδια η μπάντα με ανάρτησή της στο Instagram.

«Είναι πολύ λυπηρό που ακούσαμε για τον θάνατο του Colin Burgess», έγραψαν οι AC/DC στην επίσημη σελίδα τους στο Instagram. «Ήταν ο πρώτος μας ντράμερ και ένας πολύ σεβαστός μουσικός. Ευτυχισμένες αναμνήσεις, rock in peace Colin».

Το βιογραφικό του Colin Burgess

Ο Burgess ήταν μέρος της αρχικής σύνθεσης των AC/DC που σχηματίστηκαν το 1973 και περιλάμβανε τους κιθαρίστες Malcolm και Angus Young, τον μπασίστα/σαξοφωνίστα Larry Van Kriedt και τον τραγουδιστή Dave Evans. Εμφανίστηκε στο ντεμπούτο σινγκλ του συγκροτήματος «Can I Sit Next to You, Girl», αλλά απολύθηκε από τους AC/DC στις αρχές του 1974 επειδή φέρεται να ήταν μεθυσμένος στη σκηνή. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κάποιος του έριξε κάτι στο ποτό.

Πριν από την ένταξή του στους AC/DC, ο Burgess ήταν μέλος του αυστραλιανού ροκ συγκροτήματος The Masters Apprentices από το 1968 έως το 1972, σημειώνοντας πολλές επιτυχίες στη χώρα εκείνη την περίοδο. Το γκρουπ ξαναδημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 και ξανά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τον Burgess στα ντραμς.

Ο Burgess σχημάτισε επίσης το συγκρότημα His Majesty με την τραγουδίστρια Yukiko Davis και τον κιθαρίστα Spike Williams τη δεκαετία του '80. Και το 1993, έπαιξε ντραμς σε μια διασκευή του «Highway to Hell» των AC/DC.

Τον Φεβρουάριο του 1980, ο Burgess ήταν στο The Music Factory στο Λονδίνο και ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που μίλησε με τον Bon Scott τη νύχτα που πέθανε ο τραγουδιστής των AC/DC.

Περισσότερα σε λίγο...