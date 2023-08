Πέθανε το μέλος των Kinks, Τζον Γκόσλινγκ

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο κιμπορντίστας των θρυλικών Kinks, Τζον Γκόσλινγκ.

Τα αδέρφια σερ Ράι και Ντέιβ Ντέιβις σχημάτισαν τους Kinks τη δεκαετία του 1960, με τον Τζον Γκόσλινγκ να εντάσσεται στο συγκρότημα το 1970 για τα πλήκτρα.

Οι Kinks ανακοίνωσαν τον θάνατο του Τζον Γκόσλινγκ σε ανάρτησή τους στα social media γράφοντας μεταξύ άλλων πως «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την είδηση του θανάτου του Τζον Γκόσλινγκ. Τα συλλυπητήριά μας στη σύζυγο και την οικογένειά του».

Στην ανάρτησή τους πρόσθεσαν και ένα βίντεο με στιγμές του από το παρελθόν.

Το βιογραφικό του Τζον Γκόσλινγκ

Ο Τζον Γκόσλινγκ εντάχθηκε στους Kinks πέντε χρόνια μετά την αμερικανική περιοδεία που οδήγησε την Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών να απαγορεύσει στη μπάντα να εμφανιστεί στις ΗΠΑ για τέσσερα χρόνια.

Ο Γκόρντον Έντουαρντς πήρε τη σκυτάλη από τον Γκόσλινγκ στα πλήκτρα, πριν ο Ίαν Γκίμπονς ενταχθεί στο συγκρότημα το 1979.

Το 1994, ο Γκόσλινγκ έγινε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Kast Off Kinks που περιλαμβάνει πρώην μέλη του συγκροτήματος Avory, Τζιμ Ρόντφορντ και Τζον Ντάλτον.

Ο Γκόσλινγκ έμεινε στο συγκρότημα μέχρι το 2008, οπότε και αποσύρθηκε οριστικά. Οι Kinks έφτασαν να έχουν τρία No 1 σινγκλ στα charts της Βρετανίας: You Really Got Me, Sunny Afternoon και Tired of Waiting for You.