Ο Tyga έρχεται στο ΟΑΚΑ – Μαζί του ο Light σε ένα μεγάλο urban live

Ο TYGA θα παρουσιάσει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, από το «Taste» και το «Rack City», μέχρι τα «Ayo», «Loco Contigo» και «Mamacita»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Η Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει μια από τις πιο θεαματικές συναυλίες της χρονιάς, καθώς ο TYGA, ένας από τους πιο δημοφιλείς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της διεθνούς hip-hop σκηνής, επιστρέφει στην Ελλάδα για μία μοναδική εμφάνιση.

Στις 27 Δεκεμβρίου 2025, το OAKA Telekom Arena θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο stage εμπειρίας, με εντυπωσιακά visuals, φώτα και beats, φιλοξενώντας ένα urban show που θα μείνει αξέχαστο. Ο TYGA θα παρουσιάσει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, από το «Taste» και το «Rack City», μέχρι τα «Ayo», «Loco Contigo» και «Mamacita», τραγούδια που έχουν κατακτήσει τα παγκόσμια charts και σφραγίσει τη σύγχρονη rap κουλτούρα.

Με περισσότερα από 3 εκατομμύρια άλμπουμ και 12 εκατομμύρια digital singles σε πωλήσεις, ο TYGA έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του είδους. Το single του «Taste» (feat. Offset) έχει λάβει διαμαντένια πιστοποίηση από τη RIAA, ενώ ο ίδιος έχει υπάρξει υποψήφιος για Grammy, MTV, BET και American Music Awards, με βραβεύσεις στα Soul Train Music Awards. Στο ενεργητικό του μετρά πάνω από 5 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και 35 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, καθώς και συνεργασίες με ονόματα όπως Chris Brown, Nicki Minaj, DJ Snake, J Balvin, Doja Cat και Megan Thee Stallion.

Τη βραδιά θα ανοίξει ο LIGHT, ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της ελληνικής rap σκηνής, σε ένα full performance με special guests από τη νέα γενιά της εγχώριας urban μουσικής. Ο LIGHT, γνωστός για τη δυναμική του παρουσία και τη σχέση του με το κοινό, αναμένεται να απογειώσει το κοινό με ένα εκρηκτικό set πριν την εμφάνιση του TYGA.

Η παραγωγή της συναυλίας υπογράφεται από την Ice Cold Ventures, ενώ η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε ήδη μέσω Ticketmaster  με ειδικές προσφορές που θα ισχύσουν για περιορισμένο διάστημα δέκα ημερών.


 

