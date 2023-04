Ο Κεν Λόουτς λέει ότι νέα του ταινία ίσως να είναι η τελευταία του

Ο Κεν Λόουτς είπε ότι η νέα του ταινία, «The Old Oak» είναι πιθανό να είναι η τελευταία του.

Σε ένα άρθρο στο Hollywood Reporter, ο 86χρονος Κεν Λόουτς είπε πως «Απλώς δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να ξαναγυρίσω στο πεδίο (του σινεμά)... Σκέφτεσαι: «Θεέ μου, θα πέσω στον πρώτο φράχτη!»

Ο Κεν Λόουτς πρόσθεσε πως «Οι ταινίες χρειάζονται κάποια χρόνια και εγώ θα είμαι σχεδόν 90 χρονών. Και οι δυνατότητες όντως μειώνονται. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη ατονεί και η όρασή μου είναι αρκετά χάλια τώρα. Ρεαλιστικά θα ήταν πολύ δύσκολο».

Το «The Old Oak», η τελευταία ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Κεν Λόουτς κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, η 15η κατά σειρά ταινία του. Με πρωταγωνιστές τους Dave Turner και Ebla Mari, και σενάριο του συχνού συνεργάτη του, Paul Laverty, η ταινία διαδραματίζεται στη βορειοανατολική Αγγλία και περιστρέφεται γύρω από μια παμπ σε μια πρώην κοινότητα εξόρυξης.

Ο Κεν Λόουτς είναι παλιός γνώριμος του φεστιβάλ των Καννών. Έχει κερδίσει δύο φορές τον Χρυσό Φοίνικα – το 2006 για τον «The Wind That Shakes the Barley» και το 2016 για το « I, Daniel Blake» ενώ έχει αποσπάσει και σειρά από άλλα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου της κριτικής επιτροπής το 1993 για το Raining Stones και το 2012 για το The Angels' Share.

Παράλληλα έχει λάβει το βραβείο Fipresci τρεις φορές, για το Black Jack το 1979, το Riff-Raff το 1991 και το Land and Freedom το 1995.

Ήδη από το 2013 είχαν ακουστεί φήμες ότι το Jimmy's Hall, η βιογραφική ταινία του Κεν Λόουτς για τον Ιρλανδό κομμουνιστή Τζέιμς Γκράλτον, θα ήταν η τελευταία μεγάλου μήκους του διάσημου σκηνοθέτη.

Ωστόσο εκείνος συνέχισε ολοκλήρωσε το I, Daniel Blake, μία εμπορική επιτυχία - έκπληξη.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter ο Κεν Λόουτς υποστηρίζει ότι μπορεί να μην έχει πλέον τη «συναισθηματική ενέργεια» για να ηγηθεί των γυρισμάτων μιας ταινίας μεγάλου μήκους, αλλά ο Laverty επιμένει ότι ο διάσημος σκηνοθέτης μπορεί να είναι έτοιμος να κάνει ένα ντοκιμαντέρ.

«Αυτό θα ήταν υπέροχο», είπε ο Laverty. «Αλλά θα εκπλαγώ πολύ αν δεν κάνει κάτι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά στο αίμα του. Και έχει ακόμα πολλά να πει».

Με πληροφορίες του Howllywood Reporter/Guardian