Νικόλ Κίντμαν: Ξέσπασε σε κλάματα αφιερώνοντας το βραβείο της στη μητέρα της

Με δάκρυα στα μάτια, η Νικόλ Κίντμαν έκανε μια αναφορά στους εκλιπόντες γονείς της, όταν παρέλαβε βραβείο International Star του 2025 Palm Springs International Film Festival.

Όταν τη βράβευσε η Τζέιμι Λι Κέρτις, η Κίντμαν μνημόνευσε την εκλιπούσα μητέρα της, αφιερώνοντάς της το βραβείο της για την ταινία «Babygirl».

Αφού ευχαρίστησε τη σκηνοθέτη του «Babygirl», η ηθοποιός μοιράστηκε στον λόγο της, ότι «πενθεί ακόμα» την απώλεια της μητέρας της.

Δάκρυσε ακόμη, όταν άρχισε να λέει ότι της αφιερώνει το βραβείο, καθώς δεν μπόρεσε να το κάνει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: «Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω: "Αυτό είναι για τη μαμά μου"», είπε η Κίντμαν συγκινημένη.

A tearful Nicole Kidman dedicated her #PSIFF award to her mother, who recently passed away. “My whole career has been for my mom and my dad, and they’re not here now. I’m sorry I’m crying, I didn’t want to do that but I feel my mama right now. This is for you, mama.” pic.twitter.com/91KNwSlOAA