MoMA: Ένα κρυφό μουσείο με έργα καλλιτεχνών βρίσκεται ήδη στη Σελήνη

Το Moon Museum, το Μουσείο της Σελήνης, θεωρείται η πρώτη, μικροσκοπική συλλογή έργων τέχνης της ανθρωπότητας που προσεδαφίστηκε επιτυχώς στο φεγγάρι.

Σύμφωνα με το MoMA, ο Αμερικανός γλύπτης Forrest Myers είχε συνεργαστεί με επιστήμονες από την Bell Laboratories για τη δημιουργία μιας κεραμικής πλάκας, με σχέδια έξι καλλιτεχνών. Στο μέγεθος γραμματόσημου, το «σεληνιακό μουσείο» φιλοξενεί έργα των Andy Warhol, Forrest Myers, Robert Rauschenberg, David Novros, John Chamberlain και Claes Oldenburg.

Οι δημιουργοί φρόντισαν να φιλοτεχνήσουν κάτι «διαστημικά λιτό» για το πρώτο «κρυφό» μουσείο στη Σελήνη. Ο Rauschenberg τράβηξε μια αφαιρετική γραμμή, ο Novros δημιούργησε ένα μαύρο τετράγωνο με λευκές γραμμές, ο Chamberlain ένα διάγραμμα κυκλώματος, ο Oldenburg μια υπογραφή που θυμίζει Mickey Mouse, ο Myers ένα σύμβολο διακλαδώσεις και ο Warhol μια «στιλιζαρισμένη υπογραφή» που παραπέμπει σε ανδρικά γεννητικά όργανα.

Ο Myers ανέφερε ότι φρόντισε μία από τις κεραμικές πλάκες να τοποθετηθούν στο διαστημικό σκάφος της αποστολής Apollo 12, που παρέμεινε στη Σελήνη μαζί με άλλα προσωπικά είδη που είχαν αφήσει οι αστροναύτες. Αν η ιστορία του είναι αληθινή, τότε το μουσείο έφτασε στην σεληνιακή επιφάνεια τον Νοέμβριο του 1969, μόλις τέσσερις μήνες μετά το πρώτο ανθρώπινο βήμα στο φεγγάρι.

Ωστόσο δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι τα πρώτα ταξίδια αναψυχής στη Σελήνη για να απολαύσετε από κοντά τα έργα των έξι καλλιτεχνών. Η μία από τις δύο κόπιες των έργων ανήκει στο MoMA, που θύμισε την ιστορία του Moon Museum στο Twitter.

