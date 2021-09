Μια σειρά ανέκδοτες ηχογραφήσεις συνεντεύξεων του Τζον Λένον βγαίνει σε δημοπρασία

Μια συναρπαστική σειρά από κασέτες συνεντεύξεων του Τζον Λένον που δεν έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα βγαίνουν σε δημοπρασία και φέρνουν ξανά στο προσκήνιο μια σειρά από θέματα που έχουν περάσει στη μυθολογία των Μπιτλς, όπως τα αγαπημένα του τραγούδια, την αγάπη του για τη Γιόκο Όνο, και φήμη και τη δύναμη της διαφθοράς και τα υποκριτικά συναισθήματά του όταν παρασημοφορήθηκε με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Τα 91 λεπτά ηχογραφήσεων και συνεντεύξεων είναι ένα υλικό που συγκεντρώθηκε από έναν Καναδό δημοσιογράφο, τον Ken Zeilig, σε τρεις περιπτώσεις το 1969 και το 1970, καθώς οι Μπιτλς είχαν αρχίσει να διαλύονται.

Μόνο περίπου πέντε λεπτά από αυτά είχαν προβληθεί στο παρελθόν, σε τηλεοπτική μετάδοση στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο Zeilig πέθανε το 1990, αλλά οι ταινίες μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκαν από την οικογένειά του. Υπολογίζεται ότι θα πουληθούν μεταξύ 20.000 και 30.000 λιρών.

Για τα μεγαλύτερα τραγούδια των Μπιτλς, ο Λένον λέει ότι στις ηχογραφήσεις ήταν προκατειλημμένος και του άρεσαν τα δικά του τραγούδια όπως Revolution 9 - το ηχητικό πείραμα ελεύθερης μορφής στην κορύφωση του The White Album.

Πρόκειται για το 9ο studio άλμπουμ των «Σκαθαριών» και ένας από τους καλύτερους δίσκους όλων των εποχών, ο οποίος κυκλοφόρησε σε μια περίοδο που όλα έδειχναν ότι άρχιζε η διάλυση του συγκροτήματος. Η ηχογράφηση του άλμπουμ κράτησε 5 ταραχώδεις μήνες, με τα μέλη να έχουν έντονες διαφωνίες, τον Ρίνγκο Σταρ να εγκαταλείπει το γκρουπ και να επανέρχεται και όλοι μαζί να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους όταν ο Λένον έφερνε τη Γιόκο Όνο στο στούντιο που ηχογραφούσαν.

Στα ηχογραφημένα κομμάτια των συνεντεύξεων ο Λένον λέει ότι οι Μπιτλς επηρεάστηκαν από τους συνθέτες Karlheinz Stockhausen και John Cage που επηρέασαν και τη μουσική πολλών άλλων ανθρώπων και αρνείται ότι το συγκρότημα δημιούργησε ένα κίνημα, λέγοντας ότι οι Μπιτλς δε δημιούργησαν ένα νέο τρόπο ζωής και σκέψης, αλλά ήταν μέρος αυτού του πράγματος που συνέβαινε μέσα σε μια συγκεκριμένη εποχή.

Ο Λένον μιλά για την Γιόκο Όνο με την οποία είχε παντρευτεί τον Μάρτιο του 1969 με μεγάλη τρυφερότητα και αγάπη λέγοντας ότι εκπολίτισε τον Λένον που είχε χαθεί στους Μπιτλς και στην παγκόσμια επιτυχία τους και τον έκανε να έχει αυτοπεποίθηση όντας μόνος του. Είπε ότι λαχταρούσε να πεθάνει «ακριβώς το ίδιο λεπτό» με αυτήν, «αλλιώς, ακόμα κι αν είναι τρία λεπτά αργότερα, θα είναι κόλαση. Δεν θα άντεχα τρία λεπτά ».

Όσο για την αγάπη λέει ότι έχει τις καταιγίδες της και το χιόνι, αλλά πρέπει να την προστατέψεις. Η αγάπη πρέπει να τρέφεται σαν να φροντίζεις μια γάτα στο σπίτι σου, σαν ένα κατοικίδιο, ένα πολύ ευαίσθητο ζώο, γιατί αυτό είναι.

O Λένον και η Όνο σε μία από τις δυο ειρηνικές διαδηλώσεις που πραγματοποίησαν. Εδώ σε δωμάτιο του Χίλτον στο Άμστερνταμ το 1969. Φωτο: AP

Όταν δόθηκε η συνέντευξη, ο Λένον και η Όνο είχαν πραγματοποιήσει δυο ειρηνικές διαδηλώσεις, σε κρεβάτια σε δωμάτια ξενοδοχείων του Μόντρεαλ και του Άμστερνταμ, ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Μιλώντας στον Zeilig, ο Λένον εξήγησε γιατί έκαναν αυτές τις διαμαρτυρίες αντί να δώσουν οικονομική βοήθεια.

«Οι άνθρωποι πιθανότατα θα πουν: «Γιατί δεν δώσατε ρύζι; »και η απάντησή μας είναι ότι προσπαθούμε να αποτρέψουμε τον καρκίνο και να μην τον θεραπεύσουμε μετά την εμφάνισή του. Αν έχουμε αρκετά χρήματα θα κάνουμε και τα δύο, θα προσπαθήσουμε και τα δύο. Αλλά πιστεύουμε πραγματικά στην πρόληψη παρά στη θεραπεία» λέει.

Ο Λένον εξηγεί γιατί επέστρεψε το ΜΒΕ το 1969: «Ήταν διαμαρτυρία ενάντια στην εμπλοκή της Βρετανίας στο Μπιάφρα και τη Νιγηρία, και για τη βρετανική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών ηθικά και λεκτικά στο Βιετνάμ. Ο δημοσιογράφος τον ρωτά για δέχθηκε να παρασημοφορηθεί αρχικά και να λάβει αυτή την τιμή και ο Λένον απαντά λέγοντας ότι ήταν υποκριτής που το δέχθηκε.

Ο Λένον περιγράφει τη φήμη με σκοτεινούς όρους, συγκρίνοντας τον εαυτό του με έναν προσκυνητή που μπαίνει συνεχώς στον πειρασμό: «Μας κατέκτησε η ενέργεια των ανθρώπων που μας λάτρευαν και …χάναμε το δρόμο» λέει, ενώ αναφέρεται στους κριτικούς της μουσικής λέγοντας ότι χάνουν τον χρόνο τους γράφοντας γιατί δε μπορούν να είναι ποτέ οι καλλιτέχνες και έτσι δε μπορούν ποτέ να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Το επικείμενο τέλος των Μπιλς, που χώρισαν στα μέσα του 1970, περίπου το υπαινίσσεται ο Λένον όταν ο δημοσιογράφος του ζητά να μιλήσει για τα μελλοντικά του σχέδια. «Οι Μπιτλς δεν έκαναν ποτέ σχέδια αφότου σταμάτησαν να περιοδεύουν» λέει. «Πάντα οι άλλοι έκαναν σχέδια για εμάς και όταν σταμάτησαν να το κάνουν, εμείς δε θέλαμε ποτέ κανένα σχέδιο, οπότε δε το κάνουμε».

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου από την Omega Auctions και θα ενθουσιάσει όπως αναμένουν οι διοργανωτές τους θαυμαστές του Λένον.

Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί επίσης την 50η επέτειο του τραγουδιού του Λένον, Imagine, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 9 Σεπτεμβρίου 1971. Ο στίχος Imagine all the people Livin' life in peace προβάλλεται σε ορόσημα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, το Τείχος του Βερολίνου και την Times Square της Νέας Υόρκης.

Η Όνο, 88 ετών σήμερα, είπε: «Ο Τζον θα το ήθελε αυτό. Φανταστείτε ότι στους στίχους αυτούς ενσωματώθηκε αυτό που πιστεύαμε όλοι μαζί εκείνη την εποχή. Είμαστε ακόμα όλοι μαζί τώρα και το πιστεύουμε ακόμα. Το συναίσθημα είναι εξίσου σημαντικό τώρα όπως όταν γράφτηκε και κυκλοφόρησε πριν από 50 χρόνια».