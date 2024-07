Μια μεγάλη εικαστική έκθεση σε ένα αρχοντικό στην Κύμη Ευβοίας

Χριστίνα Μήτρεντσε | Christina Mitrentse Fungi Logs I & II, 2024, κούτσουρα, χειροποίητα κομμένα/επεξεργασμένα vintage βιβλία, χαρτιά εσωφύλλων, φύλλο χρυσού, ακρυλικό, τσόχα, διάμετρος 45 × 52 εκ. το καθένα. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της γκαλερί Citronne Fungi Logs I & II, 2024, logs, handcrafted vintage book collection, end papers, gold leaf, acrylic, felt, 45 × 52 cm diameter each. Courtesy of the artist and Citronne Gallery