Ίντρις Έλμπα: «Ξέρω πως είναι να έχει ραγίσει η καρδιά σου»

Ο Βρετανός ηθοποιός Ίντρις Έλμπα εξομολογήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε, ότι γνωρίζει πως είναι να ραγίζει η καρδιά του.

Ο 51χρονος Ίντρις Έλμπα μίλησε για τη δικές του εμπειρίες αναφορικά με τον έρωτα, στην πρεμιέρα ενός θεατρικού έργου το οποίο προωθεί.

Το «Shifters», στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Heather Agyepong και Tosin Cole, αφηγείται την ιστορία της Ντες και του Ντρε, δύο νέων μαύρων ανθρώπων που συναντιούνται ξανά μετά από χρόνια χωρισμού.

Το δράμα της πρώτης αγάπης περιγράφεται από τον Guardian σε μια κριτική τεσσάρων αστέρων ως ένα έργο με «ζαλιστικά φιλιά, πραγματική καρδιά και ψυχή», ενώ παράλληλα δείχνει την «καθημερινή τραγωδία της χαμένης πρώτης αγάπης».

Μιλώντας μετά την παράσταση στο θέατρο Duke of York του Λονδίνου, ο Ίντρις Έλμπα δήλωσε ότι το θέμα είναι επίκαιρο αυτή τη χρονική συγκυρία, επειδή «νιώθουμε ότι κανείς δεν γιορτάζει πια την αγάπη».

«Έχω μπει και βγει από τον έρωτα και έχω περάσει όλες τις εναλλαγές που έχουν οι χαρακτήρες, οπότε το να βλέπεις μια ιστορία αγάπης που απευθύνεται σε ένα νεανικό κοινό είναι πραγματικά μοναδικό».

Ο 51χρονος ηθοποιός συμβάλλει στην προώθηση του έργου μαζί με την οικοδέσποινα του Love Island, Maya Jama, και τον βραβευμένο με Mercury Prize και Brit rapper Little Simz.

Η θεατρική συγγραφέας Benedict Lombe έγινε η τρίτη μαύρη Βρετανίδα που ανέβασε έργο της στο West End. Ο Ίντρις Έλμπα ωστόσο υποστηρίζει ότι το έργο «δεν έχει να κάνει με το χρώμα και παρόλο που οι ηθοποιοί σε αυτό τυχαίνει να είναι μαύροι, αυτή η παράσταση είναι για όλους».

Idris Elba: I know what heartbreak feels like https://t.co/5QK2DXIgUO