Indiana Jones 5: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ της ταινίας

Η ταινία «Indiana Jones And The Dial Of Destiny» βγαίνει στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου

Κυκλοφόρησε το δεύτερο τρέιλερ για τον νέο σίκουελ της ταινίας του Ιντιάνα Τζόουνς.

Το νέο κλιπ των 30 δευτερολέπτων για το «Indiana Jones And The Dial Of Destiny» κυκλοφόρησε χθες στο πλαίσιο του Super Bowl, και δείχνει τον Χάρισον Φορντ για μία ακόμα φορά σε νέες περιπέτειες. Μία από αυτές είναι και η στιγμή που πηδάει από αεροπλάνο λίγο πριν αυτό συντριβεί.

Σε άλλο σημείο του τρέιλερ εμφανίζεται και Μες Μίκελσεν ως ο κακός Voller, του οποίου ο ρόλος σύμφωνα με πληροφορίες βασίζεται σε ένα πραγματικό Ναζί, τον Wernher von Braun.

«Η μνήμη μου είναι λίγο θολή είσαι ακόμα Ναζί;» ρωτάει ο Χάρισον Φορντ πριν τον χτυπήσει.

«Ένας θρύλος θα έρθει αντιμέτωπος με την μοίρα του» γράφει στη λεζάντα του τρέιλερ προειδοποιώντας για όλα όσα θα ακολουθήσουν.

Το πρώτο τρέιλερ για το νέο σίκουελ του franchise, με τον τίτλο «Indiana Jones And The Dial Of Destiny» κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η ταινία σε σκηνοθεσία James Mangold είναι η πέμπτη με τις περιπέτειες του πιο διάσημου αρχαιολόγου στην ιστορία του σινεμά.

Είναι η πρώτη που δεν φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ και η τελευταία εμφάνιση του Χάρισον Φορντ στον εμβληματικό του ρόλο.

Ωστόσο ο Σπίλμπεργκ μαζί με τον Τζορτζ Λούκας βρίσκονται στην παραγωγή της ταινίας.

«Οι ταινίες του Ιντιάνα Τζόουνς αφορούν στο μυστήριο και την περιπέτεια. Αλλά αφορούν και την καρδιά και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε να αφηγηθούμε μία πραγματικά ανθρώπινη ιστορία αλλά και μία ταινία που θα σας συγκλονίσει» δήλωσε πρόσφατα ο Χάρισον Φορντ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου.

Με πληροφορίες του NME