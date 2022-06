Η βασίλισσα Ελισάβετ υποδέχεται τον Πάντινγκτον, το «Top Gun: Maverick» σπάει ταμεία και ο Morbius επιστρέφει

— Σκίζει το Top Gun: Maverick στο αμερικανικό box-office. Οι πρώτες εκτιμήσεις το θέλουν να κλείνει με 86 εκατομμύρια δολάρια και ένα ποσοστό πτώσης 32%, που είναι το μικρότερο που είχε ποτέ ταινία με άνοιγμα πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Το επίτευγμα γίνεται μεγαλύτερο αν αναλογιστείτε ότι η προηγούμενη Κυριακή ήταν παραμονή της Memorial Day, που είναι μη εργάσιμη μέρα, οπότε η συμπεριφορά του κοινού ομοιάζει με εκείνη του Σάββατου. Επίσης, η ταινία έχει ξεπεράσει ήδη το σύνολο των 234.280.354 δολαρίων του «War of the Worlds» και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Τομ Κρουζ με 291 εκατομμύρια δολάρια σύνολο μέχρι στιγμής.

— Στον αντίποδα, η Sony επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τη φρενίτιδα των memes για το ατυχέστατο Morbius, διανέμοντας ξανά την ταινία στις αίθουσες, αυτή τη φορά ως camp event. Μάλιστα, επιστράτευσε και τον Τζάρεντ Λέτο, σε ένα χαριτωμένο κλιπάκι. Τα αποτελέσματα ήταν οικτρά, με την ταινία να κάνει μόλις 85.000 δολάρια την Παρασκευή και την Sony να μην έχει ανακοινώσει ακόμα τις συνολικές εισπράξεις του τριημέρου. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτή η προωθητική καμπάνια θα αυξήσει τις πωλήσεις τις ταινίας στην αγορά του On Demand, όπου η ταινία είναι διαθέσιμη εδώ και μερικές εβδομάδες.

