Χρυσά Βατόμουρα 2024: Έλεν Μίρεν και Τζένιφερ Λόπεζ υποψήφιες για χειρότερες ερμηνείες

Λίγο πριν ανακοινωθούν χθες οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, όπου το Oppenheimer είχε 13 και το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου θριάμβευσε με 11, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα, γνωστά ως Razzies.

Τα Χρυσά Βατόμουρα «τιμούν» κάθε χρόνο τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς και φέτος στην κορυφή βρέθηκε το sequel δράσης Expend4bles με συνολικά επτά υποψηφιότητες. Το The Exorcist: Believer και το Winnie the Pooh: Blood and Honey ακολουθούν με δύο υποψηφιότητες για Χρυσά Βατόμουρα.

Το Χρυσό Βατόμουρο για χειρότερη γυναικεία ερμηνεία διεκδικεί η Άνα ντε Άρμας (Ghosted), η Μέγκαν Φοξ (Johnny & Clyde), η Σάλμα Χάγιεκ (Magic Mike's Last Dance), η Τζένιφερ Λόπεζ (The Mother) και η Έλεν Μίρεν (Shazam! Fury of the Gods) ενώ στην αντίστοιχη ανδρική κατηγορία το Χρυσό Βατόμουρο διεκδικεί ο Ράσελ Κρόου που είναι υποψήφιος στην κατηγορία για χειρότερος ηθοποιός για την ερμηνεία του στο The Pope’s Exorcist, μαζί με τους Βίν Ντίζελ (Fast X), Κρις Ένανς (Ghosted), Τζέισον Στέιθαμ (Meg 2: The Trench) και Γιον Βόιτ. (Mercy).

Τα 44α Χρυσά Βατόμουρα ιδρύθηκαν το 1981. Οι υποψηφιότητες καθορίζονται από μια επιτροπή, στην οποία οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μέλος με δικαίωμα ψήφου πληρώνοντας ετήσια συνδρομή 40 δολάρια ή ισόβια συνδρομή 500 δολάρια. Οι φετινοί νικητές θα ανακοινωθούν σε μια τελετή στις 9 Μαρτίου 2024, το βράδυ πριν από τα Όσκαρ.

Η λίστα με τις φετινές υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα

Χειρότερη ταινία

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Χειρότερος ηθοποιός

Russell Crowe - The Pope’s Exorcist

Vin Diesel - Fast X

Chris Evans - Ghosted

Jason Statham - Meg 2: The Trench

Jon Voight - Mercy

Χειρότερη ηθοποιός

Ana de Armas - Ghosted

Megan Fox - Johnny & Clyde

Salma Hayek - Magic Mike’s Last Dance

Jennifer Lopez - The Mother

Dame Helen Mirren - Shazam! Fury of the Gods

Χειρότερη ηθοποιός σε β' ρόλο

Kim Cattrall - About My Father

Megan Fox - Expend4bles

Bai Ling - Johnny & Clyde

Lucy Liu - Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson - Five Nights at Freddy’s

Χειρότερος ηθοποιός σε β' ρόλο

Michael Douglas - Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson - Confidential Informant

Bill Murray - Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero (“The Pope”) - The Pope’s Exorcist

Sylvester Stallone - Expend4ables

Χειρότερο κινηματογραφικό ζευγάρι

Οποιοσδήποτε από το “Merciless Mercenaries” - Expend4bles

Οποιοσδήποτε από τους επενδυτές που έδωσαν 400 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα του ριμέικ του The Exorcist

Ana de Armas & Chris Evans - Ghosted

Salma Hayek & Channing Tatum - Magic Mike’s Last Dance

Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher/Killers(!) - Winnie the Pooh: Blood and Honey

Χειρότερο Prequel, Remake, Rip-off ή σίκουελ

Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and The Dial of…Still Beating a Dead Horse

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Χειρότερος σκηνοθέτης

Rhys Frake-Waterfield - Winnie the Pooh: Blood and Honey

David Gordon Green - The Exorcist: Believer

Peyton Reed - Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh - Expend4bles

Ben Wheatley - Meg 2: The Trench

Χειρότερο σενάριο

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and the Dial of…Can I go home now?