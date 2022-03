Game of Thrones: Πέθανε ο ηθοποιός John Stahl

Ο ηθοποιός Τζον Σταλ που είχε ενσαρκώσει τον χαρακτήρα Ρίκαρντ Κάρσταρκ στις πρώτες σεζόν του Game of Thrones, πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Η ατζέντης του ηθοποιού επιβεβαίωσε πως ο Σταλ έφυγε από τη ζωή στις 2 Μαρτίου.

Στη δεύτερη και την τρίτη σεζόν της σειράς που έκανε παγκόσμια επιτυχία, ο ηθοποιός είχε υποδυθεί τον Κάρσταρκ και εμφανίστηκε σε πολλές σκηνές με τον Ρίτσαρντ Μάντεν, καθώς οι οίκοι των Σταρκ και των Κάρσταρκ έγιναν από σύμμαχοι, ορκισμένοι εχθροί.

Πριν την εμφάνισή του στο Game of Thrones, o Σταλ ήταν ήδη γνωστός από την σκωτσέζικη σειρά Take the High Road, στην οποία έπαιζε από το 1982 έως και το φινάλε το 2003. Είχε επίσης εργαστεί για την Βασιλική Ακαδημία Μουσικής και Δράματος της Σκωτίας, το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου και την Royal Shakespeare Company.

«Ήταν ένας ηθοποιός με εκπληκτικό ταλέντο», έγραψε η ατζέντης Αμάντα Φίτζαλαν Χάουαρντ στην ανακοίνωση.

Ήταν παντρεμένος με την Τζέιν Πάτον.