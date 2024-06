«Αν δεν έχεις τίποτα καλό να πεις, σκάσε»: Η οργισμένη απάντηση της Adele σε ομοφοβικό σχόλιο

Η 1η Ιουνίου σηματοδοτεί την έναρξη του Μήνα Υπερηφάνειας, γεγονός που προφανώς ενόχλησε έναν θεατή στο σόου της Adele στο Λας Βέγκας, με την τραγουδίστρια να απαντά οργισμένα στο ομοφοβικό του σχόλιο.

Τη θυμωμένη αντίδραση της Adele προκάλεσε ένα ομοφοβικό σχόλιο ενός θεατή της, στη συναυλία που έδωσε στο Caesars Palace, στο Λας Βέγκας. Συγκεκριμένα, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έμεινε έκπληκτη όταν άκουσε κάποιον να φωνάζει «Pride sucks» (το Pride είναι χάλια), μεταξύ των τραγουδιών που ερμήνευσε.

«Ήρθες στο γ... μου σόου για να πεις ότι η υπερηφάνεια είναι χάλια; Είσαι γ... ηλίθιος; Μην είσαι τόσο γ... γελοίος. Αν δεν έχεις τίποτα καλό να πεις, σκάσε, εντάξει;» απάντησε η Adele στον θεατή.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:



“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV