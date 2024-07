Αποσύρθηκε το κέρινο ομοίωμα της Σινέντ Ο' Κόνορ από Μουσείο του Δουβλίνου

Το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Δουβλίνου απέσυρε τη φιγούρα της Σινέντ Ο' Κόνορ, έπειτα από πλήθος αντιδράσεων της οικογένειας αλλά και του κοινού της Ιρλανδής τραγουδίστριας.

Μετά τα αποκαλυπτήρια του κέρινου ομοιώματος, μέλη της οικογένειας της Σινέντ Ο' Κόνορ υποστήριξαν πως «δεν της μοιάζει καθόλου». Σημειώνεται πως τα αποκαλυπτήρια της αείμνηστης τραγουδίστριας έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και συνέπεσαν με την πρώτη επέτειο του θανάτου της. Η Σινέντ Ο' Κόνορ βρέθηκε νεκρή στις 26 Ιουλίου του 2023 στο σπίτι της στο Λονδίνο, σε ηλικία 56 ετών

Ο αδερφός της Τζον Ο' Κόνορ δήλωσε στο RTÉ, μιλώντας για το ζήτημα ανέφερε πως δεν γνώριζε ότι είχε παραγγελθεί το κέρινο ομοίωμα, λέγοντας ότι «σοκαρίστηκε από την αποκρουστική φιγούρα».

A wax sculpture of Sinéad O'Connor has been unveiled at the National Wax Museum in Dublin today pic.twitter.com/SP2EtkMWm4

«Όταν το είδα στο διαδίκτυο σοκαρίστηκα. Σκέφτηκα ότι έμοιαζε με κάτι μεταξύ κούκλας και κάτι από τα Thunderbirds. Νόμιζα ότι στη Σινέντ θα της άρεσε πολύ να δείχνει ωραία και αν υποτίθεται ότι ήταν μια αναπαράσταση της όταν έκανε το "Nothing Compares 2 U", απλά δεν της μοιάζει καθόλου. Νομίζω ότι ήταν απαίσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διευθυντής του Μουσείου, Πάντι Ντάνινγκ, ο οποίος ήταν προσωπικός φίλος της τραγουδίστριας, ζήτησε συγγνώμη από τον αδερφό της και υποσχέθηκε να διορθώσει τα πράγματα. «Πρέπει να το κάνουμε καλύτερο» παραδέχτηκε. «Αναγνωρίζουμε ότι η απεικόνιση δεν ανταποκρίνεται στα υψηλά μας πρότυπα ή τις προσδοκίες των αφοσιωμένων θαυμαστών της Σινέντ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου.

The new Sinead O'Connor wax work looks like they just found an old mannequin in a skip and said, yep that will do.

The absolute hack of it. pic.twitter.com/38L54uNKny