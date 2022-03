Αγώνας δρόμου για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία- «Είναι βάρβαροι, δε τους νοιάζει τι καταστρέφουν»

Η Lilya Onyshchenko στέκεται μπροστά από τον καθεδρικό ναό της Λβιβ και δείχνει τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στον πολιτισμό της ουκρανικής πόλης.

Πολλοί εξάλλου, πιστεύουν ότι η καταστροφή πολιτιστικών θησαυρών είναι μέρος της στρατηγικής του Κρεμλίνου για τη «διαγραφή» της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους.

«Είναι βάρβαροι. Δεν τους νοιάζει τι καταστρέφουν», λέει η Onyshchenko. «Δεν έχω γνωρίσει τον Χίτλερ. Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι χειρότερος. Είναι διάβολος, όχι άνθρωπος», συνεχίζει ενώ στέκεται στο ιστορικό κέντρο μιας από τις πιο σημαντικές πολιτιστικά πόλεις της Ευρώπης.

Πίσω της, εργάτες στήνουν σκαλωσιές γύρω από ένα αναγεννησιακό παρεκκλήσι. Οι ζωφόροι που έδειχναν τον Ιησού – στον κήπο της Γεθσημανής, να συλλαμβάνεται από Ρωμαίους στρατιώτες – είναι έτοιμοι να πακεταριστούν. Στη γωνία, μια ομάδα σκαρφαλωμένη σε έναν γιγάντιο γερανό ανεβαίνει για να καλύψει τα γυάλινα παράθυρα του καθεδρικού ναού.

«Αν χάσουμε τον πολιτισμό μας, χάνουμε την ταυτότητά μας», λέει η Onyschenko, επικεφαλής του γραφείου προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς του δημοτικού συμβουλίου της πόλης Λβιβ.

«Η Λβιβ ήταν πάντα πολυπολιτισμική. Την έχτισαν Πολωνοί, Γερμανοί, Εβραίοι, Αρμένιοι και Ούγγροι. Είναι στη λίστα της Unesco», είπε ενώ μαζί με τους συναδέλφους της παλεύουν με τον χρόνο για να προλάβουν να προστατεύσουν όσα περισσότερα μπορούν.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν μια ολοκληρωτική καταστροφή. Ο ρωσικός στρατός έχει βομβαρδίσει πυκνοκατοικημένες πόλεις, σκοτώνοντας εκατοντάδες.

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν καταφύγει στο εξωτερικό στη μεγαλύτερη έξοδο της Ευρώπης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πολιορκημένη Μαριούπολη, οι οικογένειες έχουν περάσει περισσότερο από μια εβδομάδα ζώντας σε απελπιστικές συνθήκες χωρίς θέρμανση, νερό ή ρεύμα.

Παράλληλα με αυτήν την ανθρωπιστική καταστροφή, πολιτιστικά αγαθά έχουν βομβαρδιστεί και έχουν υποστεί ζημιές. Μεταξύ αυτών ένα μουσείο στην πόλη Ivankiv, βορειοδυτικά του Κιέβου, το οποίο φιλοξενούσε δεκάδες έργα της Ουκρανής λαϊκής καλλιτέχνιδας Maria Prymachenko, μερικά πλέον χαμένα για πάντα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν τον καθεδρικό ναό της Κοίμησης στο Χάρκοβο.

Σε ένα βίντεο χθες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι η Μόσχα είχε ισοπεδώσει μια ξύλινη εκκλησία του 19ου αιώνα στο χωριό Viazivka, στη δυτική περιοχή Zhytomyr.

«Μια πράξη γενοκτονίας κατά του ουκρανικού έθνους», έγραψε στο Facebook η Olha Rutkovska, μέλος της ένωσης για την προστασία των μνημείων.

Jesus Christ statue being taken out of Armenian Cathedral of Lviv, Ukraine, to be stored in a bunker for protection. The last time it was taken out was during WWII. pic.twitter.com/vjWxa00ecW