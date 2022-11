29 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (11-17/11/2022)

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

«Σπιρτόκουτο: The Musical» στη Στέγη

Η ελληνική οικογένεια που αγαπήσαμε και μισήσαμε παραμένει ίδια είκοσι χρόνια μετά. Άνθρωποι που «ουρλιάζουν» ο καθένας τον δικό του σκοπό και ο καθένας τους έχει τη δική του μουσική. Οι διαμάχες, τα όνειρα, τα προβλήματα και οι παθογένειες της «αγίας ελληνικής οικογένειας» σε ένα πολυστυλιστικό μουσικό υπερθέαμα υψηλού ρίσκου: «Πόλεμος! Πόλεμος! Έχουμε πόλεμο!».

11/11-30/12, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Τετ.-Κυρ. 20:30, είσοδος: 5-28 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Παιδί Τραύμα & Pan Pan στο Gagarin

Το Παιδί Τραύμα και ο Pan Pan θα συναντηθούν στη σκηνή του Gagarin 205 στο πιο ενδιαφέρον double bill της χρονιάς.

11/11, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:30, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 (ταμείο)

Dimitris Kalantzis Quartet στο Μέγαρο

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες τζαζ αναγνώσεις του έργου του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, το Kουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Μισέλ Λεγκράν.

13/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Banquet), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 21:00, είσοδος: 12-18 ευρώ

Η Στέγη και το Movement Radio στην Κυψέλη

Ένας διαδικτυακός σταθμός σε διαρκή κίνηση. Το Movement Radio επιστρέφει στην Κυψέλη με live, DJ-sets, συζητήσεις και μια έκθεση φωτογραφίας. Μουσικοί και DJs του Movement Radio και του Syrian & Greek Youth Forum τοποθετούν ηχητικά σημάδια στη Δημοτική Αγορά και στα μπαρ Au Revoir, It’s a ΒΙΛΑΤΖ και Black & White.

12/11, διάφορα σημεία στην Κυψέλη, από τις 15:00, είσοδος ελεύθερη

Magic de Spell, Μίμης Καλαντζής & Δημήτρης Μητσοτάκης στο Κύτταρο

Οι Magic de Spell συναντούν το πρώην μέλος των Τσοπάνα Rave, Μίμη Καλαντζή, και τον Δημήτρη Μητσοτάκη των Ενδελέχεια για να παίξουν σαράντα από τα σημαντικότερα τραγούδια της ελληνικής ροκ σκηνής σε μια τρίωρη συναυλία.

12/11, Κύτταρο Live, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 22:00, είσοδος: 12 ευρώ

«Cosmos»: Dee Dee Bridgewater στο ΚΠΙΣΝ

Η Dee Dee Bridgewater επιστρέφει στην Αθήνα για να εγκαινιάσει τη σειρά συναυλιών Cosmos. Έχοντας εξασφαλίσει μια θέση στο ιστορικό των μεγάλων φωνών της τζαζ, από το 1974 και για σχεδόν πενήντα χρόνια έχει κυκλοφορήσει είκοσι άλμπουμ, με αναρίθμητα guests σε δίσκους γνωστών καλλιτεχνών.

14/11, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30, είσοδος: 10-25 ευρώ

Ο Logout παρουσιάζει το δίσκο του «Πονέμελα» στο six d.o.g.s

Live παρουσίαση του έκτου άλμπουμ του Logout με τίτλο «Πονέμελα». Ορέστης Πετράκης στα πλήκτρα, Κώστας Μητσόπουλος στο μπάσο και Θάνος Χατζηαναγνώστου στα ντραμς, ενώ θα υπάρξουν και guest εμφανίσεις έκπληξη. Το σετ θα βασιστεί στον νέο δίσκο, αλλά θα παιχτούν και αρκετά παλαιότερα κομμάτια του.

13/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ

Frenzee & Bruce vs the Chocolate Cake στο AN Club

Οι Frenzee είναι τρία αδέλφια, η Απολλωνία, ο Αντώνης και ο Νίκος, που τον Δεκέμβρη του ’22 αναμένεται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους EP. Μαζί τους οι Bruce, μια μπάντα με alternative rock ‘n’ roll στοιχεία που σχηματίστηκε τον χειμώνα του ’21.

12/11, AN Club, Σολωμού 13, 21:45, είσοδος: 8 ευρώ

Alex Drakos Quartet στο Μέγαρο

Το Kουαρτέτο του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια του από τους δίσκους «Tora» και «Κύκλοι» καθώς και νέο υλικό. Μαζί τους η ερμηνεύτρια Κατερίνα Πολέμη.

12/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Banquet), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 21:00, είσοδος: 10-25 ευρώ

Οι Exile in Utopia στο AN Club

Το AN club υποδέχεται τους Exile in Utopia, ένα αθηναϊκό progressive metal συγκρότημα, στο πρώτο τους headline show. Μαζί τους οι Abject, Sacrificial Death και Toxic Pub.

13/11, AN Club, Σολωμού 13, 20:00, είσοδος: 8 ευρώ

Ο Blaze Bayley στο Gagarin

Ο Blaze Bayley έγινε γνωστός όταν κλήθηκε να πάρει τη θέση του Bruce Dickinson πίσω από το μικρόφωνο των Iron Maiden. Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου έρχεται στο Gagarin για ένα Iron Maiden Anniversary Show γεμάτο αυθεντικό heavy metal.

12/11, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, είσοδος: 20 ευρώ (προπώληση), 25 (ταμείο)

100% Techno στο Romantso

100% Techno στο Romantso για μια μοναδική rave εμπειρία. Στα decks οι residents TYPEO, Mosh Beat, TheDi, UnRated Di και guests.

12/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 00:00, είσοδος: 7 ευρώ

Slam! Με τον Massimiliano Pagliara στο six d.o.g.s

Το Slam! επιστρέφει με τη γνωστή queer αισθητική και inclusive διάθεση, ερωτικό mood και house, techno, acid, electro και dirty disco κατεύθυνση. Στην 13η έκδοσή του φιλοξενεί τον επί χρόνια resident του βερολινέζικου Berghain/Panorama Bar και μέλος της Ostgut Ton, Massimiliano Pagliara, και τους ClubKid και Fro. Hosts της βραδιάς οι Les Salopes.

12/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 00:00, είσοδος: 12 ευρώ

Crime & The City Solution στο Fuzz

Με ανανεωμένο line-up και σταθερή έδρα από τα eighties στο Βερολίνο, ο Simon Bonney και ο Bronwyn Adams, ο δημιουργικός πυρήνας των θρυλικών από τα seventies Crime & The City Solution, ανακοίνωσαν πριν από μερικούς μήνες την επιστροφή τους, μετά από μια παύση δέκα ετών. Special guest ο Blaine L. Reininger. Τη συναυλία ανοίγει το ιστορικό ελληνικό συγκρότημα Yeah!

12/11, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 21:00, 22 ευρώ (προπώληση), 25 ευρώ (ταμείο)

Stavros Lantsias Quartet στο Μέγαρο

Ένας από τους πλέον καταξιωμένους τζαζίστες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, με ποικίλες επιρροές, ιδίως από την κλασική και κινηματογραφική μουσική. Κάθε του εμφάνιση υπόσχεται να εκπλήξει και να συγκινήσει τους λάτρεις της καθαρόαιμης τζαζ.

11/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 21:00, είσοδος: 10-25 ευρώ

Οι Συνθετικοί στο six d.o.g.s

Οι Συνθετικοί ανασυντίθενται για να μας μεταφέρουν στην απόλυτη Συνθετική έκσταση. «Είναι σίγουρο», «Σταύρος Κοσμά Πέτρης», «Θέλω ηδονές» και άλλα αγαπημένα τραγούδια στη σκηνή του six d.o.g.s. Κάποιοι λένε ότι τα show τους είναι ανυπέρβλητα.

12/11, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 6 ευρώ (προπώληση), 8 (ταμείο)

«1922» Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θυμάται τους ήχους της κοσμοπολίτικης Σμύρνης και υπόσχεται να μας μεταφέρει σε ένα ενδιαφέρον μουσικό ταξίδι στο σημείο συνάντησης του παραδοσιακού και του λόγιου, του εθνικού και του προσωπικού.

11/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Χ. Λαμπράκης, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 8-25 ευρώ

Η Cassie Raptor στο Temple

Οι Cosmonauts και Colorblind παρουσιάζουν την Cassie Raptor για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο line-up συμπεριλαμβάνονται οι Hearthink, Bighi, Saniter & Theremin.

12/11, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 23:30, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 (ταμείο)

Allen’s Hand, N'Cheezed & Dead South Dealers στο Temple

Οι alternative/progressive rockers Allen’s Hand, παρέα με τους νησιώτες N’Cheezed, που φέρνουν την G-Pop στην ελληνική ροκ, επί της σκηνής του Temple. Τη συναυλία ανοίγουν οι Dead South Dealers.

13/11, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

Dendrites, K2 & The Same River στο Temple

Οι heavy rock metallers Dendrites από τον Βόλο συμπράττουν με τους Γιαννιώτες southern metallers K2 και μαζί με τους νεοσύστατους heavy rockers The Same River από την Αθήνα σχηματίζουν επί σκηνής ένα πολυπολιτισμικό triple bill.

11/11, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

Ο Iratus στο Temple

Τρεις ώρες, ένα μικρόφωνο, ένας MC, πολλά χέρια στον αέρα. Το «One Man Show» είναι η ιδιαίτερη προσέγγιση του Iratus στο τι συνιστά ένα live show.

12/11, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:00, είσοδος: 10 ευρώ

Οι Soul Peanuts στο Άσυλο

Οι Soul Peanuts είναι ένα organ trio που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2018. Ο ήχος τους κυμαίνεται σε boogaloo, ’60s RnB και jazz-funk-soul συνθέσεις κλασικών organ σχημάτων. Μετά την ηχογράφηση του πρώτου δίσκου τους έρχονται στο Άσυλο για ένα εκρηκτικό live.

12/11, Άσυλο, Αχιλλέως 38, 22:30

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΗ

«Οι 7 θάνατοι της Αντώνας» από την bijoux de kant στη Στέγη

Πόσες φορές μπορεί να πεθάνει και να αναστηθεί μια θηλυκότητα, ένα σώμα, μια χώρα; Το video art πρότζεκτ της ομάδας bijoux de kant θέλει την Μπέττυ Βακαλίδου, πρωτοστάτρια των διεκδικήσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, να δίνει ένα αποκαλυπτικό ρεσιτάλ νεκραναστάσεων. Διάρκεια: 32’

11/11-4/12, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Τετ.-Κυρ. 18:00-23:10 (σε συνεχή ροή), είσοδος ελεύθερη

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Η ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητα και οι διεκδικήσεις σήμερα» στο Εθνικό Θέατρο

Ο κύκλος συζητήσεων συνεχίζεται με την πρόεδρο του Δ.Σ. της Intersex Greece, Βασιλική Βουβάκη, τη διευθύντρια του Red Umbrella Athens. Άννα Κουρουπού, το μέλος της ομάδας Υπερήφανοι Γονείς. Μιμή Μανωλιά, τη διαχειρίστρια της Colour Youth, Χαρά Νικολάου, τον ηθοποιό Μιχάλη Οικονόμου, τον καλλιτέχνη Άγγελο Παπαδημητρίου, την κινηματογραφίστρια και ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη. Ειδική παρέμβαση της Νικολέττας Πικραμένου, δρος Νομικής με ειδίκευση στα ίντερσεξ δικαιώματα, μέλους της Intersex Greece

14/11, Εθνικό Θέατρο, Κτίριο Τσίλλερ - Κεντρική Σκηνή, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 Ομόνοια, 19:00, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Νίκος Σαχίνης: Αναδρομική έκθεση στην Art Appel Gallery

Ξεκινώντας από την παραστατική ζωγραφική, ο Νίκος Σαχίνης (1924-1989) στράφηκε σταδιακά προς τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, επηρεάστηκε στη συνέχεια από την ποπ αρτ, για να καταλήξει, στην τελευταία φάση της δουλειάς του, σε έναν συνδυασμό παραστατικών και αφαιρετικών στοιχείων και στην εξπρεσιονιστική απόδοση.

8-26/11, Art Appel Gallery, Νεοφύτου Βάμβα 5, Τρ.-Παρ. 15:00-20:00, Σάβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

«Pheromone Spa» του Θεόκλητου Τριανταφυλλίδη στην γκαλερί The Breeder

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση του Θεόκλητου Τριανταφυλλίδη με τίτλο «Pheromone Spa». Την έκθεση συνθέτουν δύο έργα, το BugSim (Pheromone Spa) και το Ork Haus. Eξελίσσονται παράλληλα, δημιουργώντας δύο ξεχωριστούς κόσμους που διέπονται από διαφορετικούς κανόνες, αγνοώντας ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Τα δύο έργα παρουσιάζονται στην γκαλερί ως ολιστικές εγκαταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν γλυπτά και έπιπλα, ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ένα μείγμα αρώματος φερομονών σε συνεργασία με τη Λαμπριλένα Κωνσταντέλου.

10/11-10/12, γκαλερί The Breeder, Ιάσονος 45, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-17:00

«Νέα Σύμβολα 2» Ομαδική έκθεση στην Chili Art Gallery

Η έκθεση «Νέα Σύμβολα 2» έχει ως θέμα τη δημιουργία ισχυρών συμβόλων στις εικαστικές τέχνες, που να απαντούν στις ζοφερές προκλήσεις του σήμερα. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην Chili Art Gallery, από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου, αλλά τη δεύτερη μέρα μετά το άνοιγμά της θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά, σε συνεργασία με την ARTgrID, για έναν μήνα.

10-19/11, Chili Art Gallery, Δημοφώντος 13-15, Θησείο, Τρ., Τετ., Παρ. 11.00-18.00, Πέμ. 12.00-19.00 & Σάβ. 11:00-15.00, είσοδος ελεύθερη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

«ΣΑΡΑΜΑΓΚΟΥ 100» στην Ταινιοθήκη

Από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου η Πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Ελλάδα και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνουν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου «ΣΑΡΑΜΑΓΚΟΥ 100» με την προβολή έξι ταινιών εμπνευσμένων από τα βιβλία και τη ζωή του Πορτογάλου νομπελίστα Ζοζέ Σαραμάγκου, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.

10-13/11, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Oδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΤΙ

TrashxRave στο Romantso

Όταν η Trash στο ισόγειο συναντάει την Trance του υπογείου δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα που μπορεί και να οδηγήσει στο πιο επικό πάρτι της post-Covid εποχής.

11/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 23:00, είσοδος: 5 ευρώ