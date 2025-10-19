Προϋπολογισμός 2026: Από τον Νοέμβριο σε ισχύ τα μέτρα στήριξης

Από τον Νοέμβριο τίθενται σε εφαρμογή τα νέα μέτρα ενίσχυσης που προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2026, με στόχο τη στήριξη της μεσαίας τάξης και τη μείωση της φτώχειας, σύμφωνα με το προσχέδιο που υπέβαλε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις Βρυξέλλες.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις, επιστροφή ενοικίου, ενίσχυση συνταξιούχων και μειώσεις ΦΠΑ, με το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα να ξεπερνά τα 2,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα νέα μέτρα αναμένεται να μειώσουν το ποσοστό φτώχειας έως και 5,5 ποσοστιαίες μονάδες για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Περίπου 250.000 πολίτες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το όριο της φτώχειας, με τη μεγαλύτερη ωφέλεια να καταγράφεται στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών και στις πολύτεκνες οικογένειες.

Ενδεικτικά, νοικοκυριό με διαθέσιμο εισόδημα 6.700 ευρώ ανά άτομο που βρίσκεται σήμερα στο όριο της φτώχειας, θα δει το εισόδημά του να αυξάνεται στα 6.980 ευρώ μετά την εφαρμογή των παρεμβάσεων.

Τα βασικά μέτρα

Επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου, που ξεκινά από τον Νοέμβριο, για νοικοκυριά που δαπανούν πάνω από το 35% του εισοδήματός τους στη στέγαση.

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις παλαιές συντάξεις και έκτακτο επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους με εισοδηματικά κριτήρια.

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα απομακρυσμένα νησιά έως 20.000 κατοίκους, μέτρο που ανακουφίζει τα νησιωτικά νοικοκυριά από το αυξημένο μεταφορικό κόστος.

Μείωση κατά 30% των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης, με αναστολή για νέες μητέρες, ώστε να απαλλαγούν από πλασματικά φορολογικά βάρη.

Παραδείγματα ωφελουμένων

Οικογένεια με τρία παιδιά και εισόδημα 35.000 ευρώ θα έχει συνολικό όφελος 1.500 έως 2.000 ευρώ ετησίως, από φορολογικές ελαφρύνσεις και επιστροφή ενοικίου.

Συνταξιούχος 77 ετών με σύνταξη 850 ευρώ και ενοίκιο 320 ευρώ θα κερδίσει 450-500 ευρώ το χρόνο, από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την επιστροφή ενοικίου.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη

Η νέα φορολογική κλίμακα μειώνει το μέσο φορολογικό βάρος κατά 0,7% για το σύνολο του πληθυσμού, με μεγαλύτερο όφελος για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.

Για νοικοκυριό με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, η ελάφρυνση φτάνει τα 400 έως 800 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση και τις πηγές εισοδήματος.

Παράλληλα, η μείωση του φόρου στα ενοίκια –από 15-45% στο νέο εύρος 10,5-31,5%– ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες ακινήτων και μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών ενοικίων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, η συνολική εφαρμογή των μέτρων το 2026 θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα για όλες τις κοινωνικές ομάδες, με τους μεγαλύτερους ωφελημένους να είναι οι ηλικιωμένοι και οι οικογένειες με παιδιά.



