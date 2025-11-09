ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Price Map: Έρχεται η πλατφόρμα με τις πραγματικές τιμές πώλησης ακινήτων

Στόχος της νέας πλατφόρμας Price Map είναι η ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών στον χώρο του ακινήτου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΘΗΝΑ PRICEMAP Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / Eurokinissi
0

Με απώτερο σκοπό την «άμεση παρακολούθηση των πραγματικών τιμών πώλησης ακινήτων», αναμένεται μέχρι τον Ιούνιο του 2026 να εγκαινιαστεί η πλατφόρμα «Price Map».

Ειδικότερα, ως προς το πώς θα λειτουργεί το «Price Map», αρχικά θα συλλέγονται στοιχεία από συμβολαιογραφικές πράξεις, από αγγελίες πώλησης, από τραπεζικές συναλλαγές, ενώ θα είναι προσβάσιμη τόσο για τους ιδιώτες, όσο και τους επαγγελματίες στον χώρο των ακινήτων.

Τα ψηφιακά στοιχεία, εφόσον πλέον τα συμβόλαια για αγοραπωλησία ακινήτου δεν γίνονται με τη χρήση μετρητών, θα αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο από τις εποπτεύουσες Αρχές, με το κοινό να έχει πρόσβαση.

Απώτερος σκοπός της νέας πλατφόρμας είναι η ενημέρωση του κοινού ως προς τις πραγματικές τιμές ενός ακινήτου, την ώρα που αναμένεται να αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη.

Οικονομία

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ AKTOR ΔΕΠΑ LNG

Οικονομία / Υπεγράφη η συμφωνία AKTOR-ΔΕΠΑ με Venture Global για το αμερικανικό LNG και τη διανομή του στη ΝΑ Ευρώπη μέσω Ελλάδας

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία της νέας εταιρείας ATLANTIC - SEE LNG TRADE που συνέστησαν οι δύο ελληνικές εταιρείες με στόχο την εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου
LIFO NEWSROOM
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΙΟΝΙΟ

Οικονομία / Τι σημαίνει για την Ελλάδα και την Ευρώπη η «ιστορική συμφωνία» για εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο

Οι υπογραφές «μπήκαν» στο Ζάππειο, παρουσία Αμερικανών υπουργών και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, επιβεβαιώνοντας την στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας - Ουάσινγκτον στον τομέα της ενέργειας
LIFO NEWSROOM
 
 