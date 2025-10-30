Ποιοι εργαζόμενοι «μπαίνουν» στην Ψηφιακή Κάρτα και τι σημαίνει για τους μισθούς τους

Από τις 3 Νοεμβρίου 2025, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε τέσσερις επιπλέον κλάδους: το χονδρεμπόριο, την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό.

Με τη νέα φάση εφαρμογής, το μέτρο θα καλύπτει περίπου 1,85 εκατομμύριο εργαζομένους και 280.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στόχος είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η προστασία των εργαζομένων, διασφαλίζοντας ότι κάθε ώρα εργασίας καταγράφεται και αμείβεται νόμιμα.

Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ήδη αύξηση 76% στις δηλωμένες υπερωρίες σε σχέση με το 2024 — πάνω από 4,2 εκατ. ώρες συνολικά. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στους κλάδους του τουρισμού (+681%) και της εστίασης (+181%).

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι η Ψηφιακή Κάρτα «ενισχύει την προστασία των εργαζομένων και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων», προσθέτοντας ότι το μέτρο «αποδεικνύεται αποτελεσματικό, καθώς περιορίζει την αδήλωτη εργασία και διασφαλίζει δίκαιες αμοιβές».