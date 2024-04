Ποιες είναι οι 4 λέξεις που αν ακουστούν σε ένα αεροπλάνο γίνονται αιτία πολέμου

«Θέλετε να αλλάξουμε θέση;», μια φαινομενικά απλή ερώτηση που ακούγεται στα αεροπλάνα μπορεί πλέον να γίνει αιτία διαφωνιών.

Η αύξηση των τιμών των αεροπορικών θέσεων και οι οικονομικοί περιορισμοί, έχουν καταστήσει αυτή την απλή ερώτηση πιθανό ναρκοπέδιο στα αεροπλάνα και τα social media. Οι επιβάτες που ρωτούν την επίμαχη ερώτηση φέρουν τον τίτλο «cheapskates» (μτφρ «τζαμπατζήδες») ενώ αυτοί που αρνούνται να αλλάξουν θέση «Αναίσθητοι βλάκες».

Οι αεροσυνοδοί συχνά αναγκάζονται να λάβουν το ρόλο μεσολαβητή την ώρα που άλλοι επιβάτες στριμώχνονται στις θέσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα αεροπλάνα έχουν γίνει ένα ακόμα μέρος όπου οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να τσακωθούν ο ένας με τον άλλο για μικρές αφορμές.

Δεν περνάει σχεδόν, ούτε μήνας χωρίς ένα δράμα αλλαγής θέσεων να γίνει viral. Μια τέτοια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα στο «X» συγκέντρωσε 6,6 εκατομμύρια προβολές και τόσα πολλά σχόλια και ερωτήσεις που ο χρήστης του «Χ» δημοσίευσε ένα λεπτομερές διάγραμμα του αιτήματος αλλαγής θέσεων πριν κλείσει το νήμα.

Mad respect to the guy in front of me on this plane who got asked to move from the aisle to the middle seat so this other gentleman could sit with his wife and he looked at the husband dead in the face and goes “I’m not sitting in a middle seat for you guys I’m sorry.”