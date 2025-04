Φοροδιαφυγή: Η υποχρεωτική διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές αποκάλυψε «θησαυρό»

Οικονομία / Γ. Στάσσης: Υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ενέργεια και τεχνολογία μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ

Όσα επεσήμανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κατά την κεντρική ομιλία του στη διάρκεια του συνεδρίου «Geopolitics, Connectivity and Energy Security: An Athens Conversation» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τη Δευτέρα 31 Μαρτίου από το αμερικανικό ινστιτούτο German Marshall Fund of the United States

LIFO NEWSROOM