Επιστροφή ενοικίου: Η πιο πιθανή ημερομηνία της πληρωμής

Περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά οι δικαιούχοι

Περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τη νομοθεσία.

Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως την τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε φοροτεχνικός στο Open, η καταβολή της επιστροφής ενοικίου αναμένεται στις 28 Νοεμβρίου, σε περίπου 1.180.000 νοικοκυριά, μέσα από μια αυτόματη διαδικασία που δεν απαιτεί υποβολή αίτησης.

Επιστροφή ενοικίου: Τα ποσά

Οι δικαιούχοι θα λάβουν το 1/12 του ετήσιου μισθώματος.

Το ποσό μπορεί να φτάσει:

  • έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία
  • έως 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία,

ενώ θα προστεθεί επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας.

Επιστροφή ενοικίου: Τα κριτήρια

Ετήσιο εισόδημα:

  • Έως 20.000€ για άγαμους
  • Έως 28.000€ για έγγαμους ή μέρη συμβίωσης (+ 4.000€/ παιδί)
  • Έως 31.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες (+ 5.000€ /παιδί, πέραν του πρώτου)

Περιουσία:

  • Έως 120.000€ (+ 20.000€ για κάθε παιδί)
  • Χωρίς περιουσιακό όριο η φοιτητική κατοικία
  • Καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό: κάθε Νοέμβριο
  • Αυτόματα η καταβολή (ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ)

 

