Επιστροφή ενοικίου - Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή τους

Δύο ημέρες νωρίτερα συγκριτικά με την αρχική ημερομηνία που είχε παρουσιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Η πληρωμή έτσι, για λόγους τραπεζικού ωραρίου, θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, με τον αριθμό των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου να αγγίζει σύμφωνα με την ΕΡΤ το 1 εκατομμύριο.

Επιστροφή ενοικίου: Τα ποσά

Οι δικαιούχοι θα λάβουν το 1/12 του ετήσιου μισθώματος.

Το ποσό μπορεί να φτάσει:

έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία

έως 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία,

ενώ θα προστεθεί επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας.

Επιστροφή ενοικίου: Τα κριτήρια

Ετήσιο εισόδημα:

Έως 20.000€ για άγαμους

Έως 28.000€ για έγγαμους ή μέρη συμβίωσης (+ 4.000€/ παιδί)

Έως 31.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες (+ 5.000€ /παιδί, πέραν του πρώτου)

Περιουσία:

Έως 120.000€ (+ 20.000€ για κάθε παιδί)

Χωρίς περιουσιακό όριο η φοιτητική κατοικία

Καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό: κάθε Νοέμβριο

Αυτόματα η καταβολή (ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ)