Επιστροφή ενοικίου - Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή τους

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου αναμένεται σε περίπου 1.180.000 νοικοκυριά

LifO Newsroom
Ακίνητα στην Αθήνα / Eurokinissi
Δύο ημέρες νωρίτερα συγκριτικά με την αρχική ημερομηνία που είχε παρουσιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Η πληρωμή έτσι, για λόγους τραπεζικού ωραρίου, θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, με τον αριθμό των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου να αγγίζει σύμφωνα με την ΕΡΤ το 1 εκατομμύριο.

Επιστροφή ενοικίου: Τα ποσά

Οι δικαιούχοι θα λάβουν το 1/12 του ετήσιου μισθώματος.

Το ποσό μπορεί να φτάσει:

  • έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία
  • έως 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία,
  • ενώ θα προστεθεί επιπλέον ποσό 50 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας.

Επιστροφή ενοικίου: Τα κριτήρια

Ετήσιο εισόδημα:

  • Έως 20.000€ για άγαμους

  • Έως 28.000€ για έγγαμους ή μέρη συμβίωσης (+ 4.000€/ παιδί)
  • Έως 31.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες (+ 5.000€ /παιδί, πέραν του πρώτου)

Περιουσία:

  • Έως 120.000€ (+ 20.000€ για κάθε παιδί)
  • Χωρίς περιουσιακό όριο η φοιτητική κατοικία
  • Καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό: κάθε Νοέμβριο
  • Αυτόματα η καταβολή (ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ)
